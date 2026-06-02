L'Europe ouvre dans le vert, recul des prix du pétrole

Les principales Bourses européennes progressent mardi en début de séance, aidées par le recul des prix du pétrole malgré l'incertitude sur les négociations de paix au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,86% à 8.217,03 points vers 07h27 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,87% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,93%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,65% et le Stoxx 600

.STOXX progresse de 0,65%.

Les investisseurs se montrent plus optimistes mardi après une séance agitée la veille en raison de l'escalade militaire dans le sud du Liban, qui a fait craindre un échec des négociations de paix au Moyen-Orient.

Donald Trump et le Liban ont ensuite annoncé un cessez-le-feu partiel entre le Hezbollah et Israël, ce qui a quelque peu apaisé les tensions, la poursuite des combats sur ce front étant présentée par Téhéran comme l'un des principaux obstacles à la conclusion d'un protocole d'accord avec Washington.

Le Brent LCOc1 recule de 0,96% à 94,07 dollars le baril après une nouvelle flambée la veille.

"Nous maintenons comme hypothèse centrale une sortie de crise dans les semaines à venir, mais restons vigilants compte tenu de la succession des déceptions des deux derniers mois et de l'impact négatif croissant que ce choc a sur l'activité mondiale, écrit LBP AM dans une note publiée mardi.

Aux valeurs, STMicrolectronics STMPA.PA grimpe de 8% après avoir relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires pour les centres de données, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs citant une demande forte en infrastructure IA.

Le secteur technologique de l'indice Stoxx .SX8P (+2,39%) reste globalement bien orienté grâce aux perspectives optimistes de plusieurs groupes du secteur, dont l'Américain Hewlett Packard Enterprise HPE.N , qui a annoncé lundi une importante révision à la hausse de ses prévisions en raison de la demande des centres de données.

Infineon IFXGn.DE gagne 6% à Francfort.

Abivax ABVX.PA plonge pour sa part de 28%, au lendemain de la publication des résultats d'un essai évaluant l'obéfazimod, le médicament de la biotech française contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)