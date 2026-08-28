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L'Europe ouvre dans le vert, rebond du CAC 40
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 09:35
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Des traders travaillent à leur poste dans une salle des marchés située au siège d'Euronext, l'opérateur boursier, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

Des traders travaillent à leur poste dans une salle des marchés située au siège d'Euronext, l'opérateur boursier, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

Les principales Bourses européennes ‌sont dans le vert vendredi en début de séance, le CAC ​40 parisien rebondissant après la forte baisse enregistrée la veille dans un contexte d'inquiétudes budgétaires.

L'indice vedette de la Bourse de Paris gagne 1,06% ​à 8.408,01 points vers 07h23 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,61% et ​à Londres, le FTSE 100 prend ⁠0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,79%, le FTSEurofirst 300 0,58% et ‌le Stoxx 600 0,57%.

Les banques françaises récupèrent une partie des pertes de la veille et la quasi-totalité des ​secteurs du Stoxx ‌600 affichent des gains lors des premiers échanges ⁠vendredi.

Les investisseurs mettent pour l'instant de côté les doutes persistants concernant les finances publiques de la France et abordent la dernière séance ⁠de la semaine ‌dans un climat plus optimiste, dans l'attente du discours ⁠de Kevin Warsh lors du symposium de Jackson Hole, un ‌rendez-vous annuel des responsables de la politique monétaire très ⁠suivi par les marchés.

Tout commentaire visant à clarifier l'orientation ⁠des taux ou ‌à rassurer le marché tendu de la dette souveraine serait bien ​accueilli, même si le patron ‌de la Réserve fédérale (Fed) se montre généralement réticent à l'égard des indications prospectives.

Les investisseurs ​sont toujours préoccupés par l'inflation, qui reste élevée des deux côtés de l'Atlantique. En France, les prix ont de ⁠nouveau accéléré en août, ce qui donne probablement un avant-goût des chiffres attendus la semaine prochaine pour l'ensemble de la zone euro.

Aux valeurs, à Paris, EssilorLuxottica gagne 3% après avoir annoncé le lancement d'un programme de rachat de 5 millions d'actions.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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