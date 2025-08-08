L'Europe ouvre dans le vert pour clôre une semaine chargée

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes, hormis le Dax, progressent légèrement vendredi en début de séance à l'issue d'une semaine intense, soutenues par une solide saison pour les résultats d'entreprises et les anticipations d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis qui ont contrebalancé l'instauration de vastes droits de douane américains.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 7.730,07 points vers 07h15 GMT et à Londres, le FTSE 100 prend 0,23%.

A Francfort, le Dax recule de 0,17%, plombé par la chute de plus de 7% du réassureur allemand Munich Re après l'abaissement de sa prévision 2025 pour les revenus d'assurance.

L'indice EuroStoxx 50 est stable, le FTSEurofirst 300 progresse de 0,18% et le Stoxx 600 de 0,15%.

Dans les autres valeurs, Sanofi prend 1,7% après le relèvement de recommandation de J.P.Morgan à "surpondérer" contre "neutre".

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)