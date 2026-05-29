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L'Europe ouvre dans le vert, optimisme prudent sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 10:15

Une femme passe devant le bâtiment de la Bourse de Londres

Une femme passe devant le bâtiment de la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes progressent vendredi en ‌début de séance, dans un climat d'optimisme prudent quant à un éventuel accord entre les États-Unis et ​l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à prolonger la trêve actuelle de 60 jours supplémentaires.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,51% à 8.230,70 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax avance de ​0,12% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,34%, le FTSEurofirst 300 0,29% et le Stoxx 600 0,28%.

Des ​sources ont dit à Reuters que les Etats-Unis ⁠et l'Iran étaient parvenus jeudi à un accord sur un protocole d'entente pour prolonger leur cessez-le-feu ‌et lever les restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Si un tel accord se concrétisait, cela constituerait un pas en avant vers la résolution du conflit ​qui secoue les marchés depuis fin ‌février, ravivant les craintes de déflation à l'échelle mondiale, mais certaines incertitudes ⁠autour du projet incitent les investisseurs à rester prudents.

Le président américain Donald Trump n'a pas encore approuvé l'accord, ont également indiqué les sources et l'Iran n'a pas encore fait de commentaire à son sujet.

Les ⁠investisseurs disposent en outre ‌de données de premier ordre sur l'économie française, notamment sur le PIB, qui ⁠a reculé au premier trimestre contre toute attente, et sur l'inflation, qui a accéléré à 2,8% en ‌mai en version harmonisée selon les normes européennes et de 2,4% selon les normes ⁠françaises.

"Sans surprise, c'est la hausse du prix du pétrole qui tire l'inflation. ⁠Si l'on veut à se ‌consoler, constatons néanmoins que le choc inflationniste de 2026 est moins violent que celui des années 1970 ​et de 2022", écrit dans une note Sylvain ‌Bersinger, économiste chez Bersingeco.

Les chiffres de l'inflation en Allemagne seront publiés plus tard dans la journée.

Aux valeurs, Derichebourg s'envole de 13% ​en tête de l'indice SBF 120, après la publication de ses résultats semestriels.

Vivendi grimpe de 5,3%. BFM publie vendredi que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a dévoilé la semaine dernière devant la Cour ⁠d'appel un courrier du groupe Bolloré datant de 2017 qui revendique son contrôle de fait de la holding française.

Les valeurs du secteur de la défense se distinguent (+1,05%) dans un contexte de vives tensions entre la Russie et l'Ukraine et alors que la Roumanie a annoncé qu'un drone russe s'est écrasé sur un immeuble résidentiel de la ville de Galati durant la nuit de jeudi à vendredi.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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