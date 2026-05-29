L'Europe ouvre dans le vert, optimisme prudent sur le Moyen-Orient

Une femme passe devant le bâtiment de la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes progressent vendredi en ‌début de séance, dans un climat d'optimisme prudent quant à un éventuel accord entre les États-Unis et ​l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à prolonger la trêve actuelle de 60 jours supplémentaires.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,51% à 8.230,70 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax avance de ​0,12% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,34%, le FTSEurofirst 300 0,29% et le Stoxx 600 0,28%.

Des ​sources ont dit à Reuters que les Etats-Unis ⁠et l'Iran étaient parvenus jeudi à un accord sur un protocole d'entente pour prolonger leur cessez-le-feu ‌et lever les restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Si un tel accord se concrétisait, cela constituerait un pas en avant vers la résolution du conflit ​qui secoue les marchés depuis fin ‌février, ravivant les craintes de déflation à l'échelle mondiale, mais certaines incertitudes ⁠autour du projet incitent les investisseurs à rester prudents.

Le président américain Donald Trump n'a pas encore approuvé l'accord, ont également indiqué les sources et l'Iran n'a pas encore fait de commentaire à son sujet.

Les ⁠investisseurs disposent en outre ‌de données de premier ordre sur l'économie française, notamment sur le PIB, qui ⁠a reculé au premier trimestre contre toute attente, et sur l'inflation, qui a accéléré à 2,8% en ‌mai en version harmonisée selon les normes européennes et de 2,4% selon les normes ⁠françaises.

"Sans surprise, c'est la hausse du prix du pétrole qui tire l'inflation. ⁠Si l'on veut à se ‌consoler, constatons néanmoins que le choc inflationniste de 2026 est moins violent que celui des années 1970 ​et de 2022", écrit dans une note Sylvain ‌Bersinger, économiste chez Bersingeco.

Les chiffres de l'inflation en Allemagne seront publiés plus tard dans la journée.

Aux valeurs, Derichebourg s'envole de 13% ​en tête de l'indice SBF 120, après la publication de ses résultats semestriels.

Vivendi grimpe de 5,3%. BFM publie vendredi que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a dévoilé la semaine dernière devant la Cour ⁠d'appel un courrier du groupe Bolloré datant de 2017 qui revendique son contrôle de fait de la holding française.

Les valeurs du secteur de la défense se distinguent (+1,05%) dans un contexte de vives tensions entre la Russie et l'Ukraine et alors que la Roumanie a annoncé qu'un drone russe s'est écrasé sur un immeuble résidentiel de la ville de Galati durant la nuit de jeudi à vendredi.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)