L'Europe ouvre dans le vert malgré les inquiétudes sur la Fed et l'instabilité politique en France

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

(Reuters) -Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance mercredi, alors que le contexte est encore marqué par les préoccupations des investisseurs sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et l'instabilité politique en France.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,30% à 7.732,98 points vers 07h04 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,15% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,30% et le Stoxx 600 prend 0,30%.

Lisa Cook, gouverneure de la Fed, va intenter une action en justice pour empêcher le président américain Donald Trump de la démettre de son poste, a affirmé mardi son avocat, déclenchant ainsi ce qui pourrait être une longue bataille juridique autour de la tentative de la Maison blanche d'influencer la politique monétaire américaine.

En France, les marchés continuent d'analyser la situation politique. François Bayrou, le Premier ministre français, a annoncé lundi qu'il demanderait un vote de confiance au Parlement le 8 septembre sur la question "centrale" de la "maîtrise de nos finances". Les analystes misent sur une chute de son gouvernement.

Les marchés attendent par ailleurs la publication des résultats financiers de Nvidia plus tard dans la journée.

Aux valeurs, Givaudan abandonne 3,08% après avoir fixé mercredi de nouveaux objectifs de croissance pour 2030 et annoncé une refonte de sa direction, qui verra le directeur général Gilles Andrier remplacé par Christian Stammkoetter, qui est actuellement chez Danone, en mars 2026.

À Londres, JD Sports avance de 4,55% après ses résultats. Hochschild Mining est dans le rouge en revanche, recule de 19,65% après avoir réduit mercredi de plus de moitié ses prévisions de production annuelle pour sa mine Mara Rosa, quelques mois seulement après avoir annoncé une suspension temporaire du site en raison d'une production d'or médiocre.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)