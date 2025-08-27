Lego : ventes semestrielles record, soutenues par les partenariats avec les marques

Vue du logo Lego au siège de la société à Billund

COPENHAGUE (Reuters) -Le fabricant danois de jouets Lego a annoncé mercredi une hausse de 12% de ses ventes au premier semestre, atteignant un niveau record de 34,6 milliards de couronnes danoises (4,64 milliards d'euros), porté par des partenariats avec des marques telles que Formula One et Jurassic Park, qui lui ont permis de surpasser ses concurrents.

"Le marché de jouets est de nouveau en croissance cette année, mais nous allons plus vite et gagnons des parts de marché", a déclaré le directeur général Niels Christiansen dans une interview, précisant que le marché global avait progressé d'environ 7%.

Lego a enregistré une croissance sur l'ensemble de ses marchés, y compris en Chine, où l'entreprise avait rencontré des difficultés ces dernières années.

Les collaborations avec des marques comme Formula One, Fortnite et Jurassic Park ont stimulé les ventes auprès de divers segments de consommateurs, selon Niels Christiansen.

Il a ajouté que, malgré les incertitudes économiques, Lego n'avait pas constaté de tendance des consommateurs américains à privilégier des produits moins chers.

Le bénéfice opérationnel sur les six premiers mois de l'année a augmenté de 10%, atteignant 9 milliards de couronnes, soutenu par le réseau mondial de production de Lego, qui compte six usines réparties au Danemark, en Hongrie, en République tchèque, au Mexique, en Chine et au Vietnam.

"Nous avons une configuration raisonnable dans notre chaîne d'approvisionnement. Notre logique est de produire aussi près que possible des consommateurs", a expliqué Niels Christiansen, ajoutant que l'entreprise avait su gérer les effets des droits de douane.

Lego étend son plus grand site de production à Monterrey, au Mexique, ainsi qu'en Hongrie, tandis que la construction d'une nouvelle usine aux États-Unis, en Virginie, devrait s'achever en 2027.

Les ventes aux États-Unis ont progressé à un rythme à deux chiffres, Niels Christiansen soulignant que le marché local de jouets avait retrouvé des niveaux de croissance plus élevés que ces dernières années.

L'entreprise familiale a lancé un nombre record de 314 nouveaux ensembles de construction au premier semestre 2025 et élargit sa base de consommateurs grâce à des partenariats avec des marques telles que Bluey et One Piece. Une collaboration avec Pokémon est prévue pour 2026.

Les concurrents de Lego, dont Mattel et Hasbro restent plus exposés à la volatilité des droits de douane en raison de leur dépendance à la production chinoise.

