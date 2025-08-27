 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 737,12
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mitsubishi Motors réduit de 30% sa prévision de bénéfice d'exploitation annuelle
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 11:46

Le logo de Mitsubishi est visible à Moscou

Le logo de Mitsubishi est visible à Moscou

TOKYO (Reuters) -Mitsubishi Motors a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice opérationnel pour l’exercice en cours de 30%, le constructeur automobile japonais invoquant l’impact des droits de douane américains à l’importation, des perspectives de ventes plus faibles et la hausse des coûts de commercialisation.

Le constructeur prévoit désormais de réaliser un bénéfice opérationnel de 70 milliards de yens (405,85 millions d’euros) pour l’exercice clos en mars prochain, contre une estimation précédente de 100 milliards de yens.

L'action du groupe a reculé de 2% à l’annonce de cette révision, pour clôturer à 401,5 yens.

Le directeur général, Takao Kato, a indiqué lors d’un point sur les résultats que les nouvelles prévisions reflètent les difficultés à mettre en œuvre les hausses de prix et les réductions d’incitations prévues afin de compenser les coûts liés aux droits de douane.

La concurrence s’est intensifiée sur les marchés en dehors des États-Unis, les entreprises cherchant à compenser l’impact des tarifs américains, ce qui a fait grimper les frais de vente et accru la pression sur la rentabilité, a-t-il ajouté.

La nouvelle prévision repose sur l’hypothèse que le tarif douanier de 15%, convenu le mois dernier entre Tokyo et Washington dans le cadre d’un accord bilatéral, entrera en vigueur à partir d’octobre.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank