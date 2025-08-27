Mitsubishi Motors réduit de 30% sa prévision de bénéfice d'exploitation annuelle

Le logo de Mitsubishi est visible à Moscou

TOKYO (Reuters) -Mitsubishi Motors a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice opérationnel pour l’exercice en cours de 30%, le constructeur automobile japonais invoquant l’impact des droits de douane américains à l’importation, des perspectives de ventes plus faibles et la hausse des coûts de commercialisation.

Le constructeur prévoit désormais de réaliser un bénéfice opérationnel de 70 milliards de yens (405,85 millions d’euros) pour l’exercice clos en mars prochain, contre une estimation précédente de 100 milliards de yens.

L'action du groupe a reculé de 2% à l’annonce de cette révision, pour clôturer à 401,5 yens.

Le directeur général, Takao Kato, a indiqué lors d’un point sur les résultats que les nouvelles prévisions reflètent les difficultés à mettre en œuvre les hausses de prix et les réductions d’incitations prévues afin de compenser les coûts liés aux droits de douane.

La concurrence s’est intensifiée sur les marchés en dehors des États-Unis, les entreprises cherchant à compenser l’impact des tarifs américains, ce qui a fait grimper les frais de vente et accru la pression sur la rentabilité, a-t-il ajouté.

La nouvelle prévision repose sur l’hypothèse que le tarif douanier de 15%, convenu le mois dernier entre Tokyo et Washington dans le cadre d’un accord bilatéral, entrera en vigueur à partir d’octobre.

