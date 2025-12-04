L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur la Fed

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance, portées par les valeurs liées à la technologie et par les paris d'une nouvelle baisse des taux aux Etats-Unis ce mois-ci.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,40% à 8.119,71 points vers 08h15 GMT, et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,81%. Le FTSE 100 .FTSE londonien évolue en revanche en légère baisse (-0,07%).

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E prend 0,61%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX 0,30%.

Les données macroéconomiques publiées ces derniers jours ont rassuré le marché quant à la possibilité que la Réserve fédérale (Fed) américaine abaisse à nouveau les coûts d'emprunt lors de sa réunion de décembre afin de soutenir une économie en ralentissement.

L'enquête ADP a notamment révélé mercredi une détérioration du marché du travail, avec une perte nette de 32.000 emplois le mois dernier, la plus forte baisse en plus de deux ans et demi.

Le retard dans la publication des données officielles américaines dû au récent "shutdown" de l'administration a accru l'intérêt des investisseurs pour les indicateurs du secteur privé.

En Europe, le programme est plutôt léger, avec les ventes au détail en zone euro prévues à 10h00 GMT.

Aux valeurs, Eramet ERMT.PA avance d'environ 3% après avoir annoncé jeudi le lancement d'un programme d'amélioration de sa performance opérationnelle, le groupe minier français disant vouloir faire face à des conditions de marchés qualifiées de "difficiles". L'entreprise cite notamment un potentiel initial d'amélioration de l'Ebitda en année pleine de 130 à 170 millions d'euros d'ici deux ans.

Société générale SOGN.PA avance de 2,54% après un relèvement de recommandation par Goldman Sachs.

Le secteur de la technologie .SX8P prend plus de 1%, alors que l'agence Bloomberg a rapporté que Cambricon technologies envisage de tripler sa production dans le cadre de ses efforts visant à remplacer le groupe américain Nvidia en Chine.

ASM International ASMI.AS prend 2,94%, Soitec SOIT.PA 3,37%, STMicroelectronics STMPA.PA 3,68% et Infineon Technologies IFXGn.DE 2,16%.

Schneider Electric SCHN.PA , très exposé au secteur technologique, et notamment à l'IA, grimpe de 3%, aidé également par les prévisions optimistes de JP Morgan, tandis que Siemens Energy ENR1n.DE progresse de 2,67%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)