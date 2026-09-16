L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur la Fed

Les principales Bourses européennes progressent mercredi en début de séance, soutenues par une légère accalmie des prix du pétrole et des rendements obligataires, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,22% à 8.107,75 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,34% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,48%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,42% et le Stoxx 600 .STOXX 0,40%.

Les marchés d'actions entament la séance sur une note positive, retrouvant un peu d'optimisme après un début de semaine mouvementé en raison de la flambée des cours du pétrole et les tensions sur le marché obligataire à l'échelle mondiale.

Les investisseurs se tournent désormais vers la Fed américaine, qui selon toutes les attentes devrait relever les taux d'intérêt pour la première fois en trois ans.

"A vrai dire, difficile de plaider pour autre chose. Inflation toujours trop élevée, énergie et matières premières en hausse, plein emploi, activité remarquablement solide : tout pousse la Fed à resserrer encore la vis", souligne dans une note Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

En Europe, les investisseurs analysent également les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, qui s'est accélérée à 3,1% en août après une lecture à 2,9% en juillet.

Ces chiffres, publiés à la veille de la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), ne devraient pas trop influencer les prévisions selon lesquelles l'institution maintiendra ses taux inchangés jeudi, avant de les relever à deux reprises d'ici la fin de l'année.

Aux valeurs, à Paris, Soitec SOIT.PA grimpe de plus de 11% après que JP Morgan a relevé sa recommandation sur la valeur.

Vallourec VLLP.PA , qui a annoncé un contrat auprès de l'entreprise parapétrolière Subsea7, gagne 3,4%.

Ailleurs en Europe, Barratt Redrow BTRW.L prend 6,4% malgré avoir revu à la baisse son objectif de livraisons de logements pour l'exercice 2027.

(Version française Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|