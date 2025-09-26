L'Europe ouvre dans le vert, les droits de douane au centre de l'attention

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance vendredi, alors que les marchés analysent les dernières nouvelles du front commercial, après une nouvelle salve de droits de douane américains.
À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,76% à 7.854,79 points vers 07h11 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,40% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,11%.
L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,56%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,35% et le Stoxx 600
.STOXX gagne 0,34%.
En ce fin de semaine, tous les regards se tournent vers le front commercial.
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds et de 50% sur les armoires de cuisine et lavabos.
Les droits de douane de 100% sur les produits pharmaceutiques brevetés ou de marque s'appliqueront sur l'ensemble des importations, sauf si l'entreprise les distribuant commence à construire une usine aux Etats-Unis, a indiqué le chef de la Maison blanche.
Aux valeurs, les poids-lourds Daimler Truck DTGGe.DE et Traton 8TRA.DE abandonnent entre 2% et 3%.
En ce qui concerne le secteur pharmaceutique, Novo Nordisk
NOVOb.CO recule de 1,8%, Roche ROG.S abandonne 0,75% et Novartis NOVN.S perd 0,38%.
Arcelor Mittal MT.AS et Aperam APAM.AS prennent environ 3% chacun après des informations du journal allemand Handelsblatt selon lesquelles la Commission européenne prévoit des droits de douane de 25% à 50% sur l'acier chinois.
Par ailleurs, Alten LTEN.PA prend 2% après la publication de ses résultats.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
