 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 843,42
+0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre dans le vert, les droits de douane au centre de l'attention
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 09:21

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance vendredi, alors que les marchés analysent les dernières nouvelles du front commercial, après une nouvelle salve de droits de douane américains.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,76% à 7.854,79 points vers 07h11 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,40% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,56%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,35% et le Stoxx 600

.STOXX gagne 0,34%.

En ce fin de semaine, tous les regards se tournent vers le front commercial.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds et de 50% sur les armoires de cuisine et lavabos.

Les droits de douane de 100% sur les produits pharmaceutiques brevetés ou de marque s'appliqueront sur l'ensemble des importations, sauf si l'entreprise les distribuant commence à construire une usine aux Etats-Unis, a indiqué le chef de la Maison blanche.

Aux valeurs, les poids-lourds Daimler Truck DTGGe.DE et Traton 8TRA.DE abandonnent entre 2% et 3%.

En ce qui concerne le secteur pharmaceutique, Novo Nordisk

NOVOb.CO recule de 1,8%, Roche ROG.S abandonne 0,75% et Novartis NOVN.S perd 0,38%.

Arcelor Mittal MT.AS et Aperam APAM.AS prennent environ 3% chacun après des informations du journal allemand Handelsblatt selon lesquelles la Commission européenne prévoit des droits de douane de 25% à 50% sur l'acier chinois.

Par ailleurs, Alten LTEN.PA prend 2% après la publication de ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALTEN
67,9500 EUR Euronext Paris +2,10%
APERAM
28,3800 EUR Euronext Amsterdam +2,23%
ARCELORMITTAL
31,4200 EUR Euronext Amsterdam +2,55%
CAC 40
7 847,07 Pts Euronext Paris +0,66%
DAIMLER TR HLDG
35,750 EUR XETRA -2,14%
DAX
23 665,37 Pts XETRA +0,55%
EURO STOXX 50
5 474,07 Pts DJ STOXX +0,54%
FTSE 100
9 247,04 Pts FTSE Indices +0,36%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
NOVARTIS
98,350 CHF Swiss EBS Stocks +0,36%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
Pétrole Brent
69,53 USD Ice Europ -0,16%
Pétrole WTI
65,13 USD Ice Europ -0,17%
ROCHE HLDG DR
254,700 CHF Swiss EBS Stocks -0,12%
STOXX Europe 600
552,58 Pts DJ STOXX +0,43%
TRATON
27,680 EUR XETRA -1,98%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les deux principaux acteurs de HPI Audrey Fleurot, qui interprète Morgane Alvaro, et Mehdi Nebbou (Adam Karadec) à Lille le 28 mars 2025 ( AFP / Sameer Al-Doumy )
    Forte audience mais pas de record pour les adieux de la série phénomène HPI
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:34 

    L'ultime épisode de HPI, jeudi soir sur TF1 , a attiré 5,6 millions de téléspectateurs, un très bon score d'audience mais qui reste toutefois loin des records atteints par la série phénomène à ses débuts, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Diffusé ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump signe un décret sur TikTok à la Maison Blanche, à Washington, aux Etats-Unis, le 25 septembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Les riches soutiens de Trump vont prendre les rênes de TikTok aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:18 

    Donald Trump a signé jeudi un décret définissant les contours de la cession des activités américaines de TikTok à plusieurs de ses riches soutiens, tandis que la maison mère de la plateforme chinoise ne conservera qu'une participation minoritaire. Depuis le Bureau ... Lire la suite

  • Illustration du président des États-Unis Donald Trump et le drapeau américain
    Droits de douane US sur les poids-lourds, des médicaments et des meubles, dit Trump
    information fournie par Reuters 26.09.2025 10:17 

    par David Shepardson Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en hausse de 0,76%
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:15 

    La Bourse de Paris gagne du terrain vendredi, digérant de nouveaux droits de douane américains annoncés par Donald Trump en attendant la publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 prenait 59,24 points (+0,76%) vers 10H00, à 7.854,66 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank