Groupama voit son bénéfice net augmenter au 1er semestre malgré les événements climatiques

L'assureur français Groupama a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 13% pour le 1er semestre, à 450 millions d'euros, malgré un cyclone à La Réunion et des intempéries en France métropolitaine.

( AFP / ERIC PIERMONT )

En dépit d'importants événements climatiques au premier semestre, notamment le cyclone Garance sur l’île de La Réunion en février et les fortes intempéries de juin en France métropolitaine, le bénéfice est en hausse comparé au premier semestre 2024, qui avait été pénalisé par le coût des événements en Nouvelle-Calédonie.

Au 30 juin 2025, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 12,9 milliards d’euros, en hausse de 7,1% sur un an. La progression provient à la fois de l'assurance de biens et responsabilité (+6,4%), de l'assurance santé et prévoyance (+7,3%) et de l'épargne retraite (+9,1%).

Sur le 1er semestre, l'activité à l'international atteint 1,7 milliard d'euros, en progression de 12,9% (à périmètre et taux de change constants) par rapport à l'année précédente, liée principalement à la croissance soutenue de l'activité en Hongrie (+30,9%), en Roumanie (+11,1%) et en Italie (+7,2%), selon le communiqué.

Le résultat opérationnel économique s'élève à 503 millions d’euros à fin juin, en progression de 23% sur un an.

Le ratio économique de solvabilité de l'assureur, indicateur clé qui permet de mesurer la solidité financière, a atteint 211% fin juin alors qu'il avait baissé à 185% fin 2024.