L'Europe ouvre dans le vert, la défense encore à la peine
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 09:18

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les marchés se préparent pour une semaine marquée par des négociations commerciales et internationales et la publication de données cruciales sur l'inflation aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,11% à 7.751,75 points vers 07h13 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,17% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,35% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,32%.

En ce début de semaine, les investisseurs attendent les nouvelles du front commercial, tandis qu'expire mardi la date limite fixée par les États-Unis pour la mise en place de droits de douane sur les produits chinois, bien qu'une prolongation du délai soit attendue.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine doivent se rencontrer vendredi en Alaska pour des négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Après avoir déjà reculé vendredi à l'annonce d'une rencontre entre les deux dirigeants, le secteur de la défense en Europe est encore à la peine. Les entreprises allemandes Hensoldt

HAGG.DE , Rheinmetall RHMG.DE et Renk R3NK.DE chutent entre 3% et 5%. A Paris, Thales TCFP.PA recule de 2,45%.

Orsted ORSTED.CO abandonne 22,94% après avoir annoncé lundi son intention de procéder à une émission de droits d'une valeur de 60 milliards de couronnes (9,4 milliards de dollars), invoquant l'évolution défavorable du marché éolien offshore aux États-Unis.

(Rédigé par Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)

