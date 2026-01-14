 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le vert et sur des plus hauts
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 09:50

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi en début de séance, pour toucher de nouveaux plus hauts, en dépit d'un contexte géopolitique incertain qui alimente la prudence.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,47% à 8.387,30 points vers 08h35 GMT, après avoir touché un record à 8.396,72 points.

A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,26%, lui aussi à un niveau record, et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,07%, non loin d'un pic touché la veille.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,29% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,3%, à un plus haut historique.

La séance est pauvre en catalyseurs même si les investisseurs restent attentifs aux développements géopolitiques et à une possible décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump.

Aux valeurs, EssilorLuxottica ESLX.PA avance de 2,3% à la faveur d'un relèvement de recommandation de HSBC tandis qu'Air France-KLM AIRF.PA perd 3,6% après un abaissement du conseil de Barclays.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,9100 EUR Euronext Paris -3,19%
CAC 40
8 386,00 Pts Euronext Paris +0,46%
DAX
25 408,13 Pts XETRA -0,05%
ESSILORLUXOTTICA
285,9000 EUR Euronext Paris +2,84%
EURO STOXX 50
6 048,51 Pts DJ STOXX +0,31%
FTSE 100
10 169,16 Pts FTSE Indices +0,31%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
64,94 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
60,66 USD Ice Europ -0,75%
STOXX Europe 600
612,39 Pts DJ STOXX +0,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

