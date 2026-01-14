L'Europe ouvre dans le vert et sur des plus hauts

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi en début de séance, pour toucher de nouveaux plus hauts, en dépit d'un contexte géopolitique incertain qui alimente la prudence.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,47% à 8.387,30 points vers 08h35 GMT, après avoir touché un record à 8.396,72 points.

A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,26%, lui aussi à un niveau record, et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,07%, non loin d'un pic touché la veille.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,29% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,3%, à un plus haut historique.

La séance est pauvre en catalyseurs même si les investisseurs restent attentifs aux développements géopolitiques et à une possible décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump.

Aux valeurs, EssilorLuxottica ESLX.PA avance de 2,3% à la faveur d'un relèvement de recommandation de HSBC tandis qu'Air France-KLM AIRF.PA perd 3,6% après un abaissement du conseil de Barclays.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)