 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique
information fournie par Boursorama avec AFP 14/01/2026 à 11:33

Le géant pétrolier britannique BP, en pleine révolution interne après être largement revenu sur une ambitieuse stratégie climatique, a prévenu mercredi que ses résultats seraient plombés par une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

Les résultats du quatrième trimestre, qui seront publiés le 10 février, devraient inclure des dépréciations "d'un montant compris entre 4 et 5 milliards de dollars, principalement liés à nos activités de transition", c'est-à-dire à la division "gaz et énergies à faible émission de carbone", selon un communiqué.

Le groupe ne détaille pas ces dépréciations mais avertit, en outre, que son résultat issu des ventes de pétrole a été "faible" sur la période.

Ces annonces de BP "n'augurent rien de bon pour les résultats de 2025, année où le prix du pétrole a chuté de 20%", selon Kathleen Brooks, analyste de XTB.

Le cours de BP à la Bourse de Londres était en baisse de 1,28% mercredi vers 10H00 GMT.

Le groupe, dont les performances ont décroché ces dernières années par rapport à ses rivaux, a présenté l'an dernier un plan de redressement passant par un recentrage radical sur les hydrocarbures et une réduction des coûts, avec la suppression de milliers d'emplois.

Il a aussi annoncé le mois dernier la nomination d'une nouvelle directrice générale, l'Américaine Meg O'Neill, une ancienne d'ExxonMobil, en remplacement de Murray Auchincloss. Elle prendra ses fonctions le 1er avril.

"BP doit faire face au départ inattendu de son PDG (...) ainsi qu'à la faiblesse des prix du pétrole et aux pressions exercées pour un retour aux sources d'énergie pétrolières et gazières, afin d'améliorer la rentabilité pour les investisseurs", résume Victoria Scholar, analyste chez interactive investor.

Dans le cadre de son plan de redressement, BP avait annoncé l'an dernier quelque 20 milliards de dollars de cessions d'ici 2027.

L'entreprise a annoncé le mois dernier la vente de 65% des parts de sa filiale de lubrifiants moteurs Castrol au fonds d'investissement américain Stonepeak, une opération dont elle évalue le produit net à 6 milliards de dollars, qui seront utilisés pour réduire sa dette.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BP
434,250 GBX LSE -0,61%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LDC : Le mouvement reste haussier
    LDC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 14.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Des secouristes sur le site du déraillement d'un train provoqué par l'effondrement d'une grue de chantier dans la province de Nakhon Ratchasima, en Thaïlande, le 14 janvier 2026 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: 32 morts après l'effondrement d'une grue sur un train
    information fournie par AFP 14.01.2026 12:41 

    Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. La grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ferroviaire ... Lire la suite

  • Exclusif : "Le droit international est mort" avec la capture de Maduro, affirme Tarek William Saab
    Exclusif : "Le droit international est mort" avec la capture de Maduro, affirme Tarek William Saab
    information fournie par France 24 14.01.2026 12:31 

    Dans une interview exclusive accordée à France 24, le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, condamne fermement la capture de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines le 3 janvier. Depuis cet événement "sans précédent", qualifié d'"invasion" ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 14.01.2026 12:17 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% pour le Dow Jones .DJI , de 0,45% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,68% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank