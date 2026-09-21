L'Europe ouvre dans le vert, détente sur le pétrole et l'obligataire

Une image satellite montre le détroit de Bab el-Mandeb, alors que l'Iran menace de recourir à ses alliés houthis au Yémen pour fermer le détroit de Bab el-Mandeb, porte d'accès à la mer Rouge.

Les principales Bourses européennes avancent légèrement lundi ‌en début de séance, la baisse des cours du pétrole offrant une trêve à la remontée des ​rendements obligataires, malgré les tensions qui persistent au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,65% à 8.117,77 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,80% et à Londres, le FTSE ​100 prend 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,96%, le FTSEurofirst 300 de 0,71% et le Stoxx 600 de 0,69%.

Les marchés d'actions ​entament la semaine sur une note bien plus positive ⁠que vendredi, où la hausse vertigineuse des rendements obligataires avait de nouveau pénalisé les ‌Bourses dans un contexte de craintes inflationnistes et budgétaires.

Les cours du pétrole reculent d'environ 2% lundi, dans l'espoir que la voie diplomatique avec l'Iran puisse être remise ​sur la table à l'occasion de ‌l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra cette semaine à ⁠New York, tandis que les investisseurs suivent de près l'évolution des livraisons en provenance d'Arabie saoudite dans le cadre de l'escalade des tensions en mer Rouge

Les attaques menées par les Houthis yémenites contre ⁠le géant Aramco ont ‌conduit la société énergétique saoudienne à augmenter ses exportations via le détroit d'Ormuz ⁠ce mois-ci et le mois prochain, ont indiqué vendredi à Reuters plusieurs sources du secteur.

La baisse ‌des prix de l'énergie se répercute sur le marché obligataire, qui se détend après ⁠une semaine fébrile : le rendement du Bund allemand à dix ans perd ⁠près de 5 points ‌de base lundi matin, à 3,4737%, tandis que le rendement de l'OAT française à dix ans cède ​8,5 points de base à 4,4875%.

La prudence devrait ‌toutefois rester de mise, compte tenu des échanges de menaces entre Washington et Téhéran ce même week-end.

Aux valeurs, Société générale ​gagne 3,8% après que la banque française a relevé un objectif de performance clef et annoncé davantage de mesures de réduction de coûts à l'occasion d'une journée investisseurs.

Le groupe de location ⁠automobile Ayvens, qui a présenté ses nouveaux objectifs stratégiques, perd en revanche 2%.

Ailleurs en Europe, le groupe logistique suisse Kuehne+Nagel avance de près de 4% après avoir annoncé lundi un accord stratégique à long terme avec Amazon.

Le fabricant allemand de schnaps Berentzen bondit de plus de 22% après que le fabricant américain de spiritueux Sazerac a lancé une offre publique d'achat sur la société.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)