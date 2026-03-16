L'Europe ouvre dans le vert avant une série de décisions de banques centrales

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, tentant un rebond au dix-septième jour de la guerre au Moyen-Orient, qui ne montre pas de signe d'apaisement, tandis que les opérateurs se positionnent pour de nombreuses décisions de politique monétaire cette semaine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,07% à 7.917,40 points vers 08h03 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,04% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,04%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,11% et le Stoxx 600

.STOXX progresse de 0,13%.

Washington a cherché au cours du week-end à se montrer rassurant sur les conséquences économiques de la guerre en Iran, avec un baril à plus de 100 dollars, prédisant que l'intervention des États-Unis dans la région ne durerait pas.

Téhéran s'est cependant montré inflexible dimanche par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, qui a prévenu sur la chaîne américaine CBS que l'Iran était prêt à se défendre "aussi longtemps qu'il le faudra".

Alors que s'enlise le conflit, l'attention va se porter cette semaine sur les réunions de plusieurs banques centrales, dont la Fed mercredi, ainsi que la BoE et la BCE jeudi, alors même que la montée des prix de l'énergie remet en question leur politique sur les taux.

"Les prévisions des banques centrales vont immédiatement pencher vers une inflation plus élevée et une croissance plus faible", estime Bruce Kasman, économiste en chef chez JPMorgan.

Aux valeurs, UniCredit CRDI.MI abandonne 0,77%. Le groupe bancaire italien a annoncé lundi une offre visant à monter à plus de 30% de son concurrent allemand Commerzbank CBKG.DE , ce qui lui ferait franchir le seuil d'obligation de prise de contrôle prévu par la législation allemande. Commerzbank prend environ 4%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)