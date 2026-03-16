L'Europe finit en hausse, le pétrole reste en ligne de mire

Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, soutenues par le rebond de Wall Street ‌et un léger recul des prix du brut, même si les investisseurs restent attentifs à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation à l'approche des réunions des principales banques centrales mondiales.

À Paris, le CAC 40 ​a gagné 0,31% à 7.935,97 points. À Francfort, le Dax a pris 0,51% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,55%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 0,40%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,44% et le Stoxx 600 a gagné 0,45%.

Les marchés d'actions européens ont regagné un peu de terrain après une série de séances difficiles marquées par la guerre au Moyen-Orient, qui ne semble pas ​près de s'apaiser et continue de maintenir les cours du Brent au-dessus de 100 dollars malgré leur recul de lundi.

Le Brent perd 0,26% à 102,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 2,51% à 96,23 dollars.

La situation dans le détroit ​d'Ormuz, point névralgique pour le transport du pétrole du Moyen-Orient, fermé de fait par l'Iran depuis le début ⁠du conflit, a encore davantage retenu l'attention ces dernières heures, le président américain, Donald Trump, ayant appelé ce week-end ses alliés à contribuer à sa sécurisation.

Le locataire de la Maison blanche ‌a réitéré cette demande lundi, affirmant que certains pays ne se montraient pas très enthousiastes. Cette initiative a en effet reçu un accueil très mitigé, plusieurs pays européens, ainsi que le Japon et l'Australie, ayant fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas participer à une action militaire.

La durée du conflit reste la principale inconnue qui empêche ​les marchés et les responsables politiques d'évaluer réellement son impact sur les prix ‌de l'énergie.

Israël a dit lundi avoir établi des plans détaillés pour poursuivre la guerre contre l'Iran pendant encore au moins trois semaines, tandis ⁠que Téhéran a continué à riposter en tirant des missiles et des drones qui ont contraint l'aéroport de Dubaï à fermer plus tôt dans la journée et endommagé une importante installation pétrolière aux Émirats arabes unis.

Cette incertitude devrait donc marquer les réunions des principales banques centrales prévues cette semaine, notamment celles de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Même si l'on s'attend à ce qu'elles maintiennent leurs taux inchangés ⁠ce mois-ci, leurs responsables pourraient être contraints, ‌comme le craignent les opérateurs, d'envisager une politique monétaire plus restrictive dans les mois à venir si le conflit continue d'affecter les prix de l'énergie.

Mais la question ⁠fait débat : la Banque des règlements internationaux (BRI), l'organisme qui conseille les banques centrales du monde entier, a exhorté lundi les responsables de la politique monétaire à ne pas réagir de manière excessive face à la ‌flambée des prix de l'énergie, disant qu'elle qui pourrait s'avérer temporaire.

VALEURS

Commerzbank a pris 8,62% après que la banque italienne UniCredit a lancé lundi une offre non sollicitée afin de porter ⁠sa participation dans le groupe allemand à plus de 30%

À Milan, l'action de société italienne Amplifon a reculé 14,28% après avoir annoncé l'acquisition ⁠de la division appareils auditifs de GN Store Nord ‌pour 2,3 milliards d'euros.

Le secteur de la défense, soutenu par les craintes géopolitiques, a fini sur un gain de 0,92%, tandis que les banques, récemment malmenées, ont enregistré une hausse de 0,76%.

A WALL STREET

La ​Bourse de New York rebondit lundi, soutenue par les gains du secteur technologique, avec Meta gagnant 2% après que ‌Reuters a révélé que la maison mère de Facebook prévoyait de réduire ses effectifs d'au moins 20%.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagne 0,83%, le Standard & Poor's 500 0,98% et le Nasdaq Composite 1,26%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La ​production industrielle américaine a légèrement augmenté en février, dans un contexte marqué par les effets des droits de douane et alors que le conflit au Moyen-Orient risque d'entraîner une hausse des coûts d'exploitation.

L'activité manufacturière dans la région de New York a quant à elle enregistré une baisse surprise en mars, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

CHANGES

Le dollar recule après avoir atteint son plus ⁠haut niveau depuis dix mois en raison des incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

Le billet vert perd 0,50% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro en profite pour regagner un peu de terrain et prend 0,71% à 1,1497 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires sont en baisse ce lundi des deux côtés de l'Atlantique, à la veille des réunions des banques centrales et après les hausses enregistrées en début de mois en raison des craintes inflationnistes suscitées par la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 4,4 points de base à 4,2414%. Le deux ans perd 3,3 points de base à 3,7005%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé de 2,7 points de base à 2,9478%. Le deux ans a perdu 1,5 points de base à 2,4105%.

A SUIVRE LE ​17 MARS :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)