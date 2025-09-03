L'Europe ouvre dans le vert avant les PMI, le calme revient sur l'obligataire

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert mercredi en début de séance, regagnant ainsi un peu de terrain avant la publication des données sur l'activité du secteur privé en Europe, tandis que le marché obligataire reste au centre de l'attention des investisseurs.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,49% à 7.691,42 points vers 07h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,46% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 est quant à lui en hausse de 0,57%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,36% et le Stoxx 600 avance de 0,34%.

Les marchés d'actions en Europe ont ouvert mercredi sur une note plus calme, avec un marché obligataire plus stable après les turbulences de la veille alors que les investisseurs s'interrogent sur les déficits publics et la crise politique qui se profile en France.

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, a dit lors d'un entretien accordé au Financial Times qu'un budget moins ambitieux était "inévitable" en cas de chute de François Bayrou, qui va engager devant l'Assemblée nationale le 8 septembre la responsabilité de son gouvernement sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

L'attention des investisseurs se porte par ailleurs sur les données définitives relatives au secteur privé en Europe attendues dans la journée et qui devraient donner des indications sur la manière dont les pays font face aux décisions de politique commerciale souvent imprévisibles de la Maison blanche.

Aux valeurs, Derichebourg cède 18,9% après avoir abaissé mardi soir ses prévisions et ressort lanterne rouge de l'indice SBF 120.

Valneva gagne en revanche 7,8% après avoir fait état de nouvelles données positives pour son candidat vaccin contre la maladie de lyme.

Ailleurs en Europe, l'assureur Swiss Life abandonne 3,8% après la publication de ses résultats semestriels.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)