 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accord UE/Mercosur : la Commission a "entendu les réserves" de la France, "accepte" les clauses de sauvegarde (gouvernement français)
information fournie par AFP 03/09/2025 à 13:23

Devant le palais San Martin à Buenos Aires pendant le sommet du Mercosur, le 2 juillet 2025 ( AFP / LUIS ROBAYO )

Devant le palais San Martin à Buenos Aires pendant le sommet du Mercosur, le 2 juillet 2025 ( AFP / LUIS ROBAYO )

La Commission européenne a "entendu les réserves" de plusieurs pays européens dont la France sur l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur et "accepté" des clauses de sauvegarde pour mieux protéger l'agriculture européenne, s'est félicitée mercredi la porte-parole du gouvernement français Sophie Primas.

Le travail effectué notamment par la France "permet aujourd'hui que l'Union européenne, et singulièrement la présidente (de la Commission, ndlr), ait entendu les réserves émises par ces pays-là et accepté d'actionner les clauses de sauvegarde", a-t-elle relevé lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

La France va désormais "analyser" ces clauses de sauvegarde et en vérifier la solidité pour le monde agricole, a-t-il ajouté.

"Nous sommes très attachés à deux points qui ont semble-t-il été obtenus mais il faudra vérifier si c'est bien dans l'accord", a notamment souligné Sophie Primas.

Il faut notamment qu'une clause de sauvergarde "puisse être actionnée par un seul pays et non pas plusieurs" et puisse "s'appliquer de façon temporaire avant décision définitive", a-t-elle détaillé.

La Commission européenne doit approuver mercredi l'accord commercial avec un geste pour tenter de convaincre Paris et rassurer les agriculteurs.

L'adoption par les commissaires européens est la première étape avant de soumettre ce traité de libre-échange aux Etats membres et aux eurodéputés dans les mois qui viennent.

L'exécutif européen remet ce dossier sensible sur la table au moment où la France est de nouveau plongée dans une tempête politique. Le gouvernement pourrait tomber lundi lors d'un vote de confiance très mal engagé pour le Premier ministre François Bayrou.

Agriculteurs en colère
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 13:42

    Emberlificotage et enfumage et sont deux des mamelles de l'Europe, mais comme les truies elle en a 8 paires!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank