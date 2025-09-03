Koundé questionne l'écosystème du football mondial, soumis à une "cadence démesurée"

Le Français Jules Kounde arrive avant l'entraînement

Le défenseur français Jules Koundé a évoqué mercredi le besoin d'une réflexion sur le calendrier de plus en plus chargé, estimant que "la surconsommation" n'affectait pas seulement les joueurs mais aussi l'ensemble de l'écosystème du football mondial.

"Je pense aux gens qui travaillent autour du football et qui sont parfois victimes, un peu, de cette cadence démesurée. Donc, c'est tout un écosystème, pas seulement les joueurs", a déclaré l'international tricolore de 26 ans, mercredi en conférence de presse, à deux jours de lancer avec les Bleus les qualifications à la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine.

"Je pense aussi que le fait d'avoir énormément de matches,(...), quand on en voit trop, on n'y donne plus la même importance et du coup on se retrouve peut-être avec un moindre intérêt pour certains matches parce que c'est la surconsommation", a-t-il ajouté. "Donc, ce sont toutes ces choses là qu'il faut mettre en perspective et qu'il faudrait changer."

La saison passée, Jules Koundé a disputé 61 rencontres avec Barcelone et l'équipe de France. Il n'avait pourtant pas participé à la nouvelle mouture de la Coupe du monde des clubs à laquelle 32 clubs ont pris part l'été dernier.

Par exemple, le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions en mai dernier et finaliste de la Coupe du monde des clubs près d'un mois et demi plus tard, a joué 65 matches sur la saison 2024/2025. Le PSG a disputé sa première rencontre officielle cette saison un mois après la finale du Mondial des clubs perdue face à Chelsea (3-0).

"Je pense le calendrier, le fait d'avoir un peu moins de matches", a poursuivi Jules Koundé, interrogé sur ce qu'il changerait pour que le football reste attractif. "Je pense aussi à cette formule de la Ligue des champions qui, bien évidemment, rajoute des matches. Mais d'un autre côté, je pense que ça a été une réussite en termes de spectacle. (...) Il y a plein de choses, ça mérite réflexion."

L'an passé, la Ligue des champions est passée de 32 à 36 clubs avec deux matches supplémentaires par équipe en phase de ligue et l'introduction d'un barrage en aller-retour avant les huitièmes de finale pour certains clubs.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a déploré les blessures de Rayan Cherki et de William Saliba pour ce premier rassemblement de la saison tandis qu'Ousmane Dembélé n'a pas participé à l'entraînement de mardi.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)