L'Europe ouvre dans le vert après les données économiques
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 09:19

Les principales Bourses européennes progressent en début de séance vendredi, alors que les investisseurs analysent les données provenant de plusieurs des grandes économies de la région.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,19% à 8.100,85 points vers 08h07 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,43% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,40%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,31% et le Stoxx 600

.STOXX avance de 0,29%.

Ce vendredi, les investisseurs analysent la publication d'une série d'indicateurs clef en Europe. L'économie britannique s'est contractée de manière inattendue de 0,1% en octobre, selon des données officielles publiées vendredi.

En Allemagne, l'inflation calculée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré à 2,6% sur un an en novembre, confirmant les données préliminaires, alors qu'en France, elle a accéléré à 0,8% sur un an en novembre, comme prévu.

Au fil de la semaine, les marchés ont dû s'adapter prestement pour garder leur équilibre, la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant abaissé ses taux mercredi, tout en donnant des perspectives moins optimistes que prévu, tandis que le retour des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) a pesé sur le sentiment.

Aux valeurs, à Paris, Emeis EMEIS.PA progresse de 3,4% après avoir finalisé des accords pour la cession de son activité maison de retraite en Suisse.

Accor ACCP.PA est dans le vert aussi et avance de 1,7% après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank.

Wendel MWDP.PA progresse de 5,9% après l'annonce de ses perspectives et d'un rachat d'actions.

En revanche, Elior ELIOR.PA est dans le rouge, abandonne 3,5% après que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation.

Eutelsat ETL.PA recule aussi, de 8,5%, après avoir annoncé le succès de son émission de droits.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ACCOR
47,3700 EUR Euronext Paris +2,53%
ADIDAS
167,9000 EUR XETRA +2,22%
CAC 40
8 140,59 Pts Euronext Paris +0,68%
DAX
24 405,35 Pts XETRA +0,46%
ELIOR GROUP
2,6420 EUR Euronext Paris -3,72%
EMEIS
13,3500 EUR Euronext Paris +0,38%
EURO STOXX 50
5 782,06 Pts DJ STOXX +0,49%
EUTELSAT
1,9000 EUR Euronext Paris -9,09%
FTSE 100
9 738,33 Pts FTSE Indices +0,36%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
61,70 USD Ice Europ +0,24%
Pétrole WTI
58,05 USD Ice Europ +0,29%
STOXX Europe 600
583,50 Pts DJ STOXX +0,37%
WENDEL
81,7500 EUR Euronext Paris +5,83%
