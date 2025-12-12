L'Europe ouvre dans le vert après les données économiques

Les principales Bourses européennes progressent en début de séance vendredi, alors que les investisseurs analysent les données provenant de plusieurs des grandes économies de la région.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,19% à 8.100,85 points vers 08h07 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,43% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,40%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,31% et le Stoxx 600

.STOXX avance de 0,29%.

Ce vendredi, les investisseurs analysent la publication d'une série d'indicateurs clef en Europe. L'économie britannique s'est contractée de manière inattendue de 0,1% en octobre, selon des données officielles publiées vendredi.

En Allemagne, l'inflation calculée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré à 2,6% sur un an en novembre, confirmant les données préliminaires, alors qu'en France, elle a accéléré à 0,8% sur un an en novembre, comme prévu.

Au fil de la semaine, les marchés ont dû s'adapter prestement pour garder leur équilibre, la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant abaissé ses taux mercredi, tout en donnant des perspectives moins optimistes que prévu, tandis que le retour des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) a pesé sur le sentiment.

Aux valeurs, à Paris, Emeis EMEIS.PA progresse de 3,4% après avoir finalisé des accords pour la cession de son activité maison de retraite en Suisse.

Accor ACCP.PA est dans le vert aussi et avance de 1,7% après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank.

Wendel MWDP.PA progresse de 5,9% après l'annonce de ses perspectives et d'un rachat d'actions.

En revanche, Elior ELIOR.PA est dans le rouge, abandonne 3,5% après que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation.

Eutelsat ETL.PA recule aussi, de 8,5%, après avoir annoncé le succès de son émission de droits.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)