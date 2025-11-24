L'Europe ouvre dans le vert à l'entame d'une semaine chargée

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, pour commencer une semaine riche en événements, tandis que les investisseurs sont encouragés par les attentes croissantes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre, même si les décideurs politiques restent divisés sur cette question.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,31% à 8.007,07 points vers 08h07 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,68% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,45%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,39% et le Stoxx 600

.STOXX avance de 0,41%.

Concernant la Fed, la dernière impulsion est venue après les déclarations de John Williams, membre influent de la banque centrale, qui a affirmé vendredi que les taux d'intérêt pourraient baisser "à court terme", renforçant ainsi la probabilité d'un nouvel assouplissement en décembre.

Les marchés se préparent par ailleurs à d'éventuels catalyseurs, notamment la publication des données sur les ventes au détail et les prix à la production aux États-Unis prévue plus tard dans la semaine.

En Grande-Bretagne, la chancelière de l'Échiquier, Rachel Reeves, devrait dévoiler mercredi son budget très attendu.

Aux valeurs, à Paris, Ubisoft UBIP.PA enregistre la plus forte hausse du SBF 120 et progresse de 7,42%.

En revanche, à Londres, M&C Saatchi SAA.L est dans le rouge et recule de 15% après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'année, après que le "shutdown" américain a eu un impact significatif sur ses activités au quatrième trimestre.

