La Bourse de Paris en hausse en attendant de nombreuses publications économiques

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse lundi, tentant de rebondir après un bilan hebdomadaire en recul, à l'entame d'une semaine dense en publications économiques en Europe et aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 progressait de 0,39% vers 09H45, soit de 31,52 points, s'établissant à 8.014,17 points.

La semaine dernière, le CAC 40 a subi un net repli de 2,29%, chahuté par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) après la publication des résultats de Nvidia, champion du secteur et première capitalisation boursière mondiale.

"Les investisseurs semblent désormais naviguer entre espoir d'un assouplissement monétaire et crainte d'un ajustement brutal dans les secteurs les plus exposés aux thématiques spéculatives", commente John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Le marché s'accroche aux propos du président de la Fed de New York, John Williams, qui a déclaré vendredi "continue(r) de voir de la marge pour un nouvel ajustement à court terme" des taux directeurs américains.

A l'agenda cette semaine, de nombreux indicateurs sont également attendus.

Mardi, le marché se tournera vers les "ventes au détail de septembre et l'indice d'inflation des prix à la production (PPI), puis mercredi des demandes d'allocations chômage et des commandes de biens durables", résume Jim Reid, économiste de Deutsche Bank.

Sur le Vieux continent, le marché sera notamment attentif vendredi aux estimations préliminaires d'inflation de novembre en Allemagne, en France et en Italie.

Au Royaume-Uni, la présentation du projet de budget par la ministre des Finances Rachel Reeves mercredi sera l'événement principal de la semaine.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à dix ans évoluait en légère baisse, à 3,45%, contre 3,47% à la clôture du marché vendredi.

La défense en baisse

Les Etats-Unis et l'Ukraine ont affirmé dans la nuit de dimanche à lundi qu'un "futur accord" de paix pour mettre fin au conflit avec la Russie "devra pleinement respecter la souveraineté" de Kiev, à l'issue de pourparlers "constructifs" à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens.

A la cote parisienne, Thales cédait 2,07%, Safran 0,86% et Dassault Aviation 0,98%.

Kretinsky au chevet de Casino

Le groupe Casino (+1,09% à 26 centimes) a annoncé lundi réunir ses créanciers pour entamer des négociations sur une nouvelle restructuration de sa dette, la deuxième en moins de trois ans, son actionnaire principal, Daniel Kretinsky, se disant prêt à apporter 300 millions d'euros.

Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...), passé sous le contrôle du milliardaire tchèque en 2024 après des années de pertes et de surendettement, doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite ramener à 800 millions d'euros, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

