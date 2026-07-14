L'Europe ouvre dans le rouge, vigilante face au conflit au M.-O.

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mardi, l'enlisement du conflit au Moyen-Orient et la reprise à la hausse des cours pétroliers entraînant un retour des craintes inflationnistes.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,77% à 8.300,61 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,49% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,63%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,62% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,59%.

Alors que les frappes se poursuivent au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a toutefois déclaré ne pas écarter la possibilité d'un accord.

Tandis que le blocage du détroit d'Ormuz reste de mise, le baril de Brent repasse la barre des 85 dollars, revenant ainsi à son niveau d'avant la conclusion d'un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, signé le 17 juin mais mis à mal depuis.

Les investisseurs restent donc sur leur garde, en attendant la publication des données sur l'inflation américaine plus tard dans la journée qui s'avèreront déterminantes afin d'évaluer les risques inflationnistes et de hausse des taux.

Sensible aux anticipations concernant la politique monétaire, le rendement des obligations allemandes à deux ans atteint mardi son plus haut niveau depuis près de deux mois, s'établissant à 2,7811%.

Aux valeurs, Ericsson ERICb.ST plonge de près de 9% alors que le groupe suédois a annoncé mardi un résultat opérationnel supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 6%.

À Paris, EssilorLuxottica ESLX.PA perd environ 2,5% après que Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur le lunetier franco-italien, anticipant une concurrence plus rude sur le marché des lunettes dotées d’IA et un ralentissement de la croissance au second semestre.

Au niveau sectoriel, le compartiment du voyage .SXTP enregistre la plus forte perte, avec un recul proche de 2% face à la situation au Moyen-Orient et à la hausse des prix des carburants.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|