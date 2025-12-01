 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le rouge, les investisseurs prudents face au risque
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 09:26

Les principales Bourses européennes sont en légère baisse lundi en début de séance, les investisseurs se montrant prudents face au risque après les gains récents et dans l'attente d'une série d'indicateurs qui seront publiés plus tard dans la matinée.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,33% à 8.095,92 points vers 08h20 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,47% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grappille 0,03%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,10% et le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,16%.

En Europe, les investisseurs attendent notamment les indices définitifs S&P/HCOB du secteur manufacturier pour le mois de novembre, avant les données sur l'inflation dans la zone euro mardi et la révision du PIB du bloc au troisième trimestre vendredi.

La précaution s'impose également après une fin de novembre plutôt rassurante pour les Bourses grâce aux prévisions de baisse des taux aux États-Unis, qui ont relégué au second plan les craintes concernant le secteur technologique.

Aux valeurs, Airbus AIR.PA recule de 2% après que le constructeur aéronautique a annoncé vendredi un rappel massif d'avions A320 en raison d'un problème logiciel.

Les valeurs liées à la défense sont également à la peine, Hensoldt HAGG.DE , Rheinmetall RHMG.DE et Leonardo LDOF.MI perdant chacune plus de 3% dans les premiers échanges, tandis que Thales TCFP.PA cède 2,22%, alors que les responsables américains et ukrainiens ont tenu dimanche des discussions sur un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Air France-KLM AIRF.PA s'envole de plus de 7% après un changement de recommandation de J.P.Morgan.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

