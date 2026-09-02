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L'Europe ouvre dans le rouge, le regain de tensions Moyen-Orient inquiète
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 12:32
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Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes ‌sont dans le rouge en début de séance mercredi, la ​reprise des frappes entre les États-Unis et l'Iran se poursuivant, ce qui renforce les prévisions de resserrement monétaire.

À Paris, le CAC 40 ​perd 0,14% à 8.289,88 points vers 07h20 GMT. À Francfort, le Dax perd ​0,19% et à Londres, le FTSE ⁠100 cède 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 grignote 0,01%, tandis que le ‌FTSEurofirst 300 recule de 0,10% et le Stoxx 600 de 0,12%.

Les États-Unis et l'Iran ont échangé mardi ​soir de nouveaux ‌tirs, confirmant la reprise des hostilités observée depuis ⁠ce week-end après une accalmie de plusieurs semaines.

Les médias iraniens ont fait état d'attaques en de multiples endroits à travers le pays, ⁠notamment près ‌du détroit d'Ormuz, que Téhéran interdit aux pétroliers de ⁠franchir sans son autorisation.

Cette recrudescence des tensions au Moyen-Orient balaye ‌ainsi les espoirs des investisseurs d'une amélioration de ⁠l'approvisionnement mondial en pétrole par le détroit d'Ormuz, fortement ⁠perturbé depuis le ‌début du conflit il y a maintenant plus de six ​mois.

En conséquence, les prix du ‌pétrole grimpent à leur plus haut niveau depuis près de cinq semaines, le Brent ​s'échangeant à plus de 95 dollars le baril, ce qui attise les craintes inflationnistes et de hausse des taux ⁠alors qu'approchent les réunions des principales banques centrales.

Aux valeurs, L'Oréal gagne 1,1% après un relèvement de recommandation de la part d'Exane BNP Paribas, tandis que Société Générale recule de 1,2% après un abaissement de la recommandation de Goldman Sachs.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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