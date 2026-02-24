 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 09:28

Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,20% à 8.480,06 points vers 08h03 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,17%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,22% et le Stoxx 600 .STOXX recule de 0,18%.

L'incertitude commerciale pénalise mardi les marchés d'actions, alors que le président américain Donald Trump, furieux de la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane, a imposé de nouvelles surtaxes de 15% sur les importations et menace ses partenaires de nouvelles mesures tarifaires.

Les investisseurs cherchent avant tout à connaître l'impact des annonces sur les accords commerciaux bilatéraux en vigueur, et seront très attentifs mardi soir au discours annuel sur l'état de l'Union que doit prononcer le locataire de la Maison blanche.

En attendant, le marché examine une série de résultats d'entreprises publiés avant l'ouverture des Bourses.

À Paris, le spécialiste des titres-restaurant Edenred

EDEN.PA , qui a dépassé ses objectifs en 2025, grimpe de 8,5%.

L'équipementier automobile Forvia FRVIA.PA , qui a publié mardi des résultats annuels et ses perspectives à moyen-terme, avance de 2,3%, un gain qui intervient toutefois au lendemain d'une séance difficile pour l'action après les prévisions décevantes de sa filiale Hella.

Solvay SOLB.BR prend près de 3% dans les premiers échanges, le groupe chimique belge ayant annoncé mardi anticiper un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 millions d'euros en 2026.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk NOVOb.CO reste sous pression (-2,25%) après avoir chuté de plus de 16% la veille, son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, s'étant révélé moins efficace que le tirzepatide de l'Américain Eli Lilly LLY.N lors d'un essai comparatif direct.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 485,24 Pts Euronext Paris -0,14%
DAX
24 950,09 Pts XETRA -0,17%
EDENRED
19,5000 EUR Euronext Paris +7,11%
ELI LILLY & CO
1 058,390 USD NYSE +4,80%
EURO STOXX 50
6 097,91 Pts DJ STOXX -0,26%
FORVIA (EX FAURECIA)
13,6200 EUR Euronext Paris +6,99%
FTSE 100
10 669,63 Pts FTSE Indices -0,14%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
Pétrole Brent
71,63 USD Ice Europ +0,18%
Pétrole WTI
66,54 USD Ice Europ +0,32%
SOLVAY
28,2400 EUR Euronext Bruxelles +5,14%
STOXX Europe 600
627,32 Pts DJ STOXX -0,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, le 29 janvier 2026, à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Municipales: débat télévisé très attendu à Lyon après la mort de Quentin Deranque
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:25 

    Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet se retrouve mardi pour la première fois et à trois semaines du premier tour des municipales face à son principal rival Jean-Michel Aulas, pour un débat télévisé qui relance une campagne occultée par la mort du militant ... Lire la suite

  • Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    A Drancy, Lagarde succèdera-t-il à Lagarde?
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:24 

    L'ex-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité, espère succéder à sa femme et récupérer son fauteuil, quand trois autres candidats rêvent d'être celui qui parviendra à tourner la page d'un "système Lagarde" qui dure depuis un ... Lire la suite

  • Logo de BlackRock
    BlackRock préfère la dette d'entreprise aux obligations souveraines plus volatiles
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:21 

    BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au ‌monde, a dit mardi privilégier la dette d'entreprise en raison des rendements plus élevés qu'elle offre alors que l'inflation ​ralentit, tout en avertissant que les marchés d'obligations d'Etat pourraient subir ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:12 

    Les principales Bourses européennes évoluent ‌en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face ​aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 8.480,06 points ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank