L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse

Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,20% à 8.480,06 points vers 08h03 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,17%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,22% et le Stoxx 600 .STOXX recule de 0,18%.

L'incertitude commerciale pénalise mardi les marchés d'actions, alors que le président américain Donald Trump, furieux de la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane, a imposé de nouvelles surtaxes de 15% sur les importations et menace ses partenaires de nouvelles mesures tarifaires.

Les investisseurs cherchent avant tout à connaître l'impact des annonces sur les accords commerciaux bilatéraux en vigueur, et seront très attentifs mardi soir au discours annuel sur l'état de l'Union que doit prononcer le locataire de la Maison blanche.

En attendant, le marché examine une série de résultats d'entreprises publiés avant l'ouverture des Bourses.

À Paris, le spécialiste des titres-restaurant Edenred

EDEN.PA , qui a dépassé ses objectifs en 2025, grimpe de 8,5%.

L'équipementier automobile Forvia FRVIA.PA , qui a publié mardi des résultats annuels et ses perspectives à moyen-terme, avance de 2,3%, un gain qui intervient toutefois au lendemain d'une séance difficile pour l'action après les prévisions décevantes de sa filiale Hella.

Solvay SOLB.BR prend près de 3% dans les premiers échanges, le groupe chimique belge ayant annoncé mardi anticiper un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 millions d'euros en 2026.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk NOVOb.CO reste sous pression (-2,25%) après avoir chuté de plus de 16% la veille, son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, s'étant révélé moins efficace que le tirzepatide de l'Américain Eli Lilly LLY.N lors d'un essai comparatif direct.

