L'Europe ouvre dans le rouge, l'IA et les résultats plombent le moral
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 09:33

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge vendredi en début de séance, dans un climat hostile au risque en raison des craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) et alors que les investisseurs réagissent à une nouvelle série de résultats et d'actualités d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,34% à 8.210,07 points vers 08h26 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI grappille 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en baisse de 0,09% et le Stoxx 600

.STOXX perd 0,08%.

Les tensions restent vives après une semaine difficile pour les valeurs technologiques, et les pertes du secteur se poursuivent vendredi, les résultats d'Amazon AMZN.O n'ayant fait qu'accroître les craintes concernant les dépenses des géants de l'industrie en matière d'IA.

Le secteur technologique européen .SX8P en pâtit, cédant 1,1% dans les premières transactions et s'acheminant vers une baisse de plus de 6% sur la semaine.

Sur le reste de l'actualité, le constructeur automobile franco-italien Stellantis plonge de 14% à Paris après avoir annoncé des charges exceptionnelles, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques.

Le secteur automobile sur le Stoxx 600 .SXAP recule de plus de 2% dans son sillage.

Société Générale SOGN.PA cède 2,6%, la banque française ayant publié des résultats mitigés au quatrième trimestre.

L'élargissement du rappel de lots de lait infantile du groupe Danone Danone DANO.PA pèse à nouveau sur l'action du groupe français, qui perd 2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,1400 USD NASDAQ -4,66%
CAC 40
8 209,19 Pts Euronext Paris -0,35%
DANONE
69,6400 EUR Euronext Paris -3,04%
DAX
24 476,30 Pts XETRA -0,06%
EURO STOXX 50
5 921,18 Pts DJ STOXX -0,83%
FTSE 100
10 279,30 Pts FTSE Indices -0,29%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
68,47 USD Ice Europ +1,71%
Pétrole WTI
64,25 USD Ice Europ +1,95%
SOCIETE GENERALE
71,7000 EUR Euronext Paris -3,40%
STELLANTIS
6,404 EUR MIL -21,59%
STOXX Europe 600
610,18 Pts DJ STOXX -1,28%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
492,16 Pts DJ STOXX -6,16%
STOXX Europe 600 Technology
826,58 Pts DJ STOXX -0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

