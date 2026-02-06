L'Europe ouvre dans le rouge, l'IA et les résultats plombent le moral

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge vendredi en début de séance, dans un climat hostile au risque en raison des craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) et alors que les investisseurs réagissent à une nouvelle série de résultats et d'actualités d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,34% à 8.210,07 points vers 08h26 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI grappille 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en baisse de 0,09% et le Stoxx 600

.STOXX perd 0,08%.

Les tensions restent vives après une semaine difficile pour les valeurs technologiques, et les pertes du secteur se poursuivent vendredi, les résultats d'Amazon AMZN.O n'ayant fait qu'accroître les craintes concernant les dépenses des géants de l'industrie en matière d'IA.

Le secteur technologique européen .SX8P en pâtit, cédant 1,1% dans les premières transactions et s'acheminant vers une baisse de plus de 6% sur la semaine.

Sur le reste de l'actualité, le constructeur automobile franco-italien Stellantis plonge de 14% à Paris après avoir annoncé des charges exceptionnelles, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques.

Le secteur automobile sur le Stoxx 600 .SXAP recule de plus de 2% dans son sillage.

Société Générale SOGN.PA cède 2,6%, la banque française ayant publié des résultats mitigés au quatrième trimestre.

L'élargissement du rappel de lots de lait infantile du groupe Danone Danone DANO.PA pèse à nouveau sur l'action du groupe français, qui perd 2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)