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L'Europe ouvre dans le rouge avec la recrudescence des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 09:28

Les principales Bourses européennes reculent mercredi en début de séance, affectées par une nouvelle recrudescence des tensions au Moyen-Orient, qui fait grimper les cours du pétrole et sème le doute quant aux perspectives de paix dans la région.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,89% à 8.361,53 points vers 07h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,20% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,76%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,86%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,80% et le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,79%.

L'armée américaine a mené mercredi de nouvelles frappes en Iran après avoir suspendu la veille l'autorisation temporaire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole, en "réponse" aux attaques imputées à Téhéran de trois pétroliers près du détroit d'Ormuz.

Les Gardiens de la révolution iranienne disent pour leur part avoir visé 85 sites militaires américains à Bahreïn et au Koweït.

Cette nouvelle recrudescence des tensions met en évidence à quel point les négociations en vue d'un accord durable entre les deux parties seront complexes, ainsi que les risques qui continuent de peser sur le transport d'hydrocarbures via le détroit stratégique d'Ormuz.

Le secteur de l'énergie .SXEP est le seul du Stoxx 600, à afficher des gains (+1,26%) ce mercredi à l'ouverture, soutenu par la hausse de 3% des cours du pétrole à la suite des nouvelles attaques.

À Paris, TotalEnergies TTEF.PA prend 1,43%, tandis que Maurel et Prom MAUP.PA grimpe de 3,14% dans les premiers échanges.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, Aperam

APAM.AS cède 3%, à la suite d'un abaissement de la recommandation de la part d'Exane BNP, tandis que Lufthansa

LHAG.DE cède 3,3% après une dégradation de Citi.

La technologie .SX8P , très suivie ces derniers jours sur fond de ventes dans le secteur des semi-conducteurs, réduit ses pertes par rapport à la veille.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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