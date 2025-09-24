L'Europe ouvre dans le rouge après Powell

Les principales Bourses européennes sont en baisse mercredi en matinée au lendemain d'un discours prudent de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), mais le compartiment de la défense offre un peu de soutien avec la volte-face de Donald Trump sur la Russie.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,38% à 7.842,65 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE abandonne 0,31% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E reflue de 0,32% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,42%. Le Stoxx 600 .STOXX fléchit de 0,52%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une quasi-stabilité pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le rouge.

Jerome Powell a déclaré mardi soir que la banque centrale américaine se trouvait dans une "situation difficile", citant notamment le risque d'une inflation plus forte que prévu, tandis que la faible croissance de l'emploi suscite des inquiétudes.

Le peu d'indications fourni par le président de la Fed sur l'évolution des taux d'intérêt aux Etats-Unis a placé mardi les investisseurs outre-Atlantique sur la défensive, ce qui se répercute ce mercredi en Europe. D'autant que l'indice PMI de l'activité des entreprises a montré un ralentissement en septembre pour le deuxième mois consécutif.

Les interventions d'autres banquiers centraux, prévues dans la journée, pourraient accentuer la prudence sur les marchés, qui sont actuellement proches de leur niveau record.

Aux valeurs, à Paris, Exail Technologies EXA.PA chute de 5,49% après un placement obligataire, tandis qu'à l'opposé Emeis

EMEIS.PA bondit de 6,17%, le groupe français d'Ehpad ayant annoncé mardi la création d'une foncière dédiée à la gestion de ses actifs immobiliers de santé en Europe, en partenariat avec les fonds d'investissement Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate.

Atos ATOS.PA prend 4,45% à la faveur de l'annonce d'un important contrat de services de cybersécurité auprès de la Commission européenne.

Le secteur technologique en Europe .SX8P (-0,23%) ne profite pas de la bonne tenue d'Alibaba 9988.HK qui a dévoilé un modèle d'intelligence artificielle, baptisé Qwen3-Max, doté de 1.000 milliards de paramètres, ni des prévisions de Micron Technology MU.O .

Le secteur de la défense .SXPARO en revanche réagit, prenant 0,78%, après que le président américain Donald Trump, dans un changement de discours, a déclaré qu'il pensait que l'Ukraine pourrait reconquérir tout le territoire gagné par la Russie. Le groupe suédois Saab SAABb.ST progresse d'environ 4%, également portée par une information selon laquelle l'Allemagne envisage un achat de son avion de surveillance Global Eye.

Hensoldt HAGG.DE , qui fournit des systèmes de capteurs pour l'Eurofighter, grimpe de 4%, tandis que l'allemand Renk

R3NK.DE et l'italien Leonardo LDOF.MI avancent chacun d'environ 2%.

Les sociétés françaises Thales TCFP.PA et Dassault Aviation AM.PA sont en hausse respectivement de 1% et 1,6%.

Dans les autres secteurs, On The Beach OTB.L chute de 14,36%, le spécialiste britannique du voyage ayant annoncé anticiper un bénéfice annuel inférieur aux attentes du marché, tandis que son concurrent Saga SAGA.L bondit de 8,3% après avoir assuré que ses réservations de voyages pour le second semestre de l'année étaient solides.

JD Sports Fashion JD.L avance de près de 1% après avoir maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

