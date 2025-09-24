Le programme d'investissement d'EDF pour 2025-2040 pourrait atteindre €460 mds, selon la Cour des comptes

Conférence VivaTech dédiée à l'innovation et aux startups à Paris

EDF pourrait avoir à mobiliser près de 460 milliards d’euros d'investissements entre 2025 et 2040, principalement pour son parc nucléaire en France, mais la hausse de l’endettement financier et les flux de trésorerie négatifs posent un défi majeur à la soutenabilité de sa trajectoire financière, a déclaré mercredi la Cour des comptes.

La quasi-totalité des 57 réacteurs nucléaires français ont plus de 30 ans et nécessitent une maintenance importante pour continuer à fonctionner, alors même qu’EDF prévoit d’en développer six nouveaux au cours des prochaines décennies.

"Tout ce qui est lié au bien commun qu'est l'électricité, c'est à dire préserver la compétitivité de l'économie française, contient des factures énergétiques", a déclaré Inès-Claire Mercereau, présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes, lors d'une audition devant l'Assemblée nationale.

Environ un cinquième des investissements nécessaires devra être consacré au maintien en service du parc nucléaire existant jusqu’à ce qu’il atteigne 60 ans, ce qui représentera un coût annuel compris entre 5 et 6 milliards d’euros, selon un rapport de la Cour des comptes.

La compagnie devrait finaliser ses plans pour les nouveaux réacteurs EPR2 d'ici la fin de l'année, ce qui lui permettra d'évaluer les coûts et de prendre une décision finale d'investissement d'ici le second semestre de 2026. La Cour des comptes estime le coût total des six premiers réacteurs à 75 milliards d’euros.

LA DETTE D'EDF POSE UN DÉFI À LA COLLECTE DE FONDS

L'investissement dans son réseau de distribution d’électricité Enedis devrait coûter 100 milliards d'euros supplémentaires, car il devra être modernisé et renforcé, selon le rapport.

L'énergéticien devrait aussi faire face à des difficultés pour lever des capitaux pour ces investissements en raison de sa dette, qui a explosé en 2022 pendant la crise énergétique européenne, et de sa trajectoire de flux de trésorerie, selon le rapport.

EDF a rencontré des difficultés dans la mise en œuvre des nouveaux contrats d’allocation de production nucléaire à long terme pour remplacer l'ancien système qui sous-traitait environ un tiers de sa production annuelle, car l'effondrement des prix du marché a nui à la capacité d'EDF à attirer des clients, selon le rapport.

Pour résoudre ces problèmes, la Cour des comptes a recommandé à l’entreprise de poursuivre le suivi de la rentabilité de ses investissements dans les énergies renouvelables, et de garantir une répartition claire des coûts et des risques entre l’État français, EDF et ses clients.

"Cela ne résoudra pas, à lui seul, la situation d'endettement du groupe EDF", a déclaré Inès-Claire Mercereau.

