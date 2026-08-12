L'Europe ouvre dans le désordre, entre impasse au M.-O. et inflation US

Les principales Bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé mercredi, dans un contexte d'attentisme avant les chiffres de l'inflation américaine et alors que les négociations Iran-USA pour la réouverture du détroit d'Ormuz sont au point mort.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,12% à 8.704,86 points vers 07h17 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,21% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE .

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,14%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,08% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,08%.

Les marchés sont sur le qui-vive alors que le secrétaire du conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, a douché les espoirs d'une reprise de la navigation par le détroit d'Ormuz en déclarant que la voie resterait fermée tant que les Etats-Unis n'accepteraient pas les conditions de Téhéran.

En l'absence d'avancées au Moyen-Orient, l'attention des investisseurs se porte vers les États-Unis, où la publication des chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI) est prévue à 12h30 GMT, alors que la flambée des prix de l'énergie continue d'alimenter l'inflation dans la première économie mondiale.

"Le sentiment du marché reste mitigé en raison de la persistance des risques géopolitiques et de l'attente des chiffres de l'inflation américaine", explique dans une note Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.

"L'absence d'informations ou de progrès significatifs dans les négociations, alors que l'Iran réaffirme sa volonté de contrôler le détroit d'Ormuz, maintient une pression haussière sur les prix du pétrole et incite à la prudence sur les indices américains", ajoute-t-il.

Aux valeurs, TKMS TKMS.DE bondit de 10%, le constructeur naval allemand ayant rehaussé ses prévisions pour la deuxième fois en six mois, tandis que le groupe bancaire néerlandais ABN Amro ABNd.AS progresse de 4,12% après ses résultats du deuxième trimestre.

Le géant européen du voyage TUI TUI1n.DE recule pour sa part de 1,14%, ses résultats du troisième trimestre ayant été plombés par la baisse des réservations et le maintien des prix élevés du kérosène.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|