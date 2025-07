L'Europe freinée après les données sur le marché du travail US

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en zone positive mais ont cédé du terrain après la publication d'un rapport ADP décevant sur l'emploi aux Etats-Unis. Le CAC 40 a progressé de 0,99% à 7738 points et l'EuroStoxx de 0,68% à 5318 points. La Bourse de Londres a fait exception, perdant 0,14%, en raison des inquiétudes à propos de l’avenir de la ministre des Finances. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains s'affichent en ordre dispersé, avec un Dow Jones en recul de 0,10% vers 17h45.

Les Bourses européennes ont cédé du terrain au moment de digérer les données sur le rapport ADP aux Etats-Unis. Le marché du travail américain a envoyé un signal de perte de vitesse économique avec 33 000 postes détruits dans le secteur privé le mois dernier, là où les analystes espéraient 99 000 créations. Au mois de mai, 37 000 nouveaux emplois avaient été créés.

"Le rapport ADP montre le plus fort ralentissement du marché du travail depuis la crise Covid. Les hausses de droits de douane semblent peser de plus en plus sur l'économie américaine et cela devrait amener le comité de politique monétaire de la Fed à reprendre son cycle de baisses de taux", soutient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM. Il explique la destruction de 33 000 emplois dans le secteur privé en juin, non pas par des licenciements mais par l'hésitation à embaucher et à remplacer les employés en partance.

Par ailleurs,le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro en mai ressort à 6,3%, en hausse par rapport au taux de 6,2% d'avril 2025, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est en revanche en baisse par rapport au taux de 6,4% de mai 2024, et était attendu stable. Ainsi, 10,830 millions de personnes étaient au chômage dans la zone euro en mai.

Demain, la séance à Wall Street s'annonce particulièrement chargée, à la veille du week-end prolongé en raison de la fête nationale. Plusieurs statistiques seront à suivre, avec en point d'orgue, le rapport sur l'emploi, et ce alors que Wall Street fermera exceptionnellement ses portes à 19h30 au lieu de 22h00 habituellement.

Le rapport de juin sur l'emploi s'annonce plus faible que précédemment avec, selon le consensus Bloomberg, 105 000 créations de postes, après 140 000 en mai, et un taux de chômage à 4,3 % de la population active, soit un dixième de point de plus.

Côté valeurs, ce mercredi, STMicroelectronics a brillé en tête de l'indice phare de la place parisienne à la faveur d'un relèvement d'opinion d'Oddo BHF, qui est passé de Neutre à Surperformance.

De son côté, Renault, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, a confirmé ses objectifs annuels. Le constructeur automobile est l'un des rares du secteur à ne pas les avoir abandonnés ou révisés à la baisse, souligne Berenberg.