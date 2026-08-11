L'Europe finit en ordre dispersé, le pétrole grimpe malgré les espoirs d'un accord sur Ormuz

* En Europe, le CAC 40 perd 0,13%, tandis que le Stoxx 600 gagne 0,06%

* Wall Street se retourne dans le rouge à mi-séance

* Des informations suggèrent un accord sur la navigation par le détroit d'Ormuz

* Les prix du pétrole restent en hausse à près de 90 dollars le baril

par Augustin Turpin

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, alors que les investisseurs évaluent les dernières informations du Moyen-Orient, où des informations suggèrent que les États-Unis et l'Iran sont proches d'"une sorte d'accord", la prudence restant de mise avant la publication d'une donnée d'inflation américaine clef mercredi.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 0,13% à 8.714,94 points. A Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,27% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a abandonné 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E finit en hausse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,08% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,06%.

La hausse des cours du pétrole, qui avaient touché leur plus haut niveau en une semaine avec l'absence de progrès tangible des négociations visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, ralentit après des commentaires suggérant un accord à venir.

Le ministre de la Défense pakistanais Khawaja Asif a déclaré à l'agence Bloomberg que les signaux de ces derniers jours laissaient présager la conclusion prochaine d'un accord, le ministère des Affaires étrangères du Qatar, ayant annoncé peu avant que les pourparlers entre l'Iran et Oman en étaient à un stade avancé.

Le Brent LCOc1 grimpe de 1,25% à 88,82 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 progresse de 1,34% à 88,23 dollars, les deux références mondiales ayant terminé la séance de lundi à leur plus haut niveau depuis le 31 juillet.

Les derniers développements du front géopolitique apportent un peu de répit aux marchés d'actions, mais rien n'indique que le trafic pourra reprendre par la voie maritime, à travers laquelle transitait 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole avant le 28 février.

"Tout signe de désescalade ou tout signe d'un accord est une bonne nouvelle pour les actifs à risque et mauvais pour le pétrole, évidemment. Mais pour l'instant, ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que des gros titres. Il n'y a aucun progrès réel," souligne Fawad Razaqzada, analyste chez City Index et FOREX.com.

Les données maritimes montrent que le trafic par le détroit est passé lundi à six vaisseaux, contre une moyenne de 11 vaisseaux sur les dix derniers jours.

Par ailleurs, selon des sources, quatre membres d'équipage d'un petit navire ont été tués mardi dans le détroit de Bab el-Mandeb, entre la mer Rouge et l'océan Indien, les Houthis étant soupçonnés d'être à l'origine de l'attaque, tandis qu'un porte-conteneurs a été touché par un missile au large du Pakistan, les soupçons se portant cette fois sur un tir américain.

Alors que le maintien des prix de l'énergie à un haut niveau risque d'alimenter l'inflation et d'encourager les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt, l'attention se porte désormais vers la publication de deux statistiques clef sur l'inflation américaine, à commencer par l'indice des prix à la consommation (CPI) mercredi.

Bien que les chiffres de l'IPC ne prennent pas en compte la dernière remontée des cours de l'or noir, les données permettront de définir les anticipations quant à la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale.

"Nous pensons que les risques penchent vers une donnée record, ce qui pourrait probablement relancer les attentes de hausse des taux et, potentiellement, raviver les inquiétudes concernant la stagflation", avise Jonas Goltermann, économiste chez Capital Economics.

Les marchés monétaires tablent sur une probabilité de 50/50 d’une hausse en septembre 0#USDIRPR .

VALEURS

TotalEnergies TTEF.PA termine la journée au sommet du CAC 40, profitant de la hausse des cours du pétrole. IHG IHG.L termine sur un gain de 0,16% après avoir évolué dans le rouge durant la majeure partie de la séance, l'impact de la guerre au Moyen-Orient ayant obscurci les résultats de l'opérateur hôtelier britannique.

Sur le plan sectoriel, les compartiments de l'énergie .SXEP (+1,62%) et de la technologie SX8P (+1,23%) mènent les gains, tandis que celui de l'alimentation .SX3P (-1,24%) inscrit la pire performance du Stoxx.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, Wall Street penche vers le rouge, le Dow Jones .DJI cédant 0,07%, le Standard & Poor's 500 .SPX 0,12% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,33%.

CHANGES

Le dollar gagne est presque stable (+0,03%) face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,03% à 1,1538 dollar EUR= .

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 1,4 point de base (pb) à 4,6842%. Le deux ans US2YT=RR cède 1,1 pb à 4,2284%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR abandonne 2,1 pb à 3,1560%. Le deux ans DE10YT=RR cède 1,4 pb à 2,7720%.

A SUIVRE MERCREDI : nL8N4440UF

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|