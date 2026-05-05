L'Europe finit en net rebond, reflux des cours du pétrole malgré les tensions

* En Europe, le CAC 40 a gagné 1,08% et le Stoxx 600 0,68%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* Les prix du Brent reculent de plus de 3%

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, le recul des prix du pétrole et les résultats des entreprises contribuant à redonner confiance aux investisseurs malgré la recrudescence des tensions au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur un gain de 1,08% à 8.062,31 points et, à Francfort, le Dax .GDAXI a pris 1,67%. Le Footsie britannique .FTSE , qui revenait d'un long week-end, a toutefois terminé en baisse de 1,40% en raison du recul de HSBC et de la chute des prix de l'énergie.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E s'est octroyé 1,77%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 a gagné 0,77% et le Stoxx 600 .STOXX a pris 0,68%.

La saison des résultats trimestriels des sociétés se poursuit cette semaine et soutient le moral du marché face à un contexte géopolitique plutôt sombre, et le recul des prix du pétrole a également donné un peu de répit aux opérateurs après une nouvelle flambée des cours la veille.

La trêve au Moyen-Orient semble toutefois plus fragile que jamais mardi au lendemain d'interventions militaires américaines et iraniennes dans le Golfe, une escalade qui intervient alors que Washington cherche à reprendre la main sur la navigation dans le détroit d'Ormuz avec une opération baptisée "Projet Liberté".

Selon le ministère de la Défense des Emirats Arabes Unis, les défenses antiaériennes du pays font face mardi à des attaques de missiles et de drones en provenance d'Iran, une action qui fait suite à celle visant le port pétrolier de Fujaïrah lundi.

Malgré les tensions, les prix du pétrole baissent ce mardi, même s'ils restent élevés : le Brent LCOc1 abandonne 3,51% à 110,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 4,13% à 102,02 dollars.

"Le marché recule aujourd'hui dans ce qui semble être une correction technique méritée, après une nouvelle hausse des prix au cours de la semaine dernière qui a vu les contrats à terme sur le Brent de juillet atteindre un nouveau plus haut en quatre ans au cours des deux dernières séances", écrivent dans une note les analystes de Ritterbusch and Associates.

L'évolution des cours de l'énergie continue d'être suivie de près par les opérateurs, qui craignent un resserrement de la politique monétaire des banques centrales pour faire face à l'inflation.

Les résultats des entreprises s'accéléreront mercredi et jeudi, ce qui pourrait influencer la tendance, avant la publication, vendredi, du rapport sur l'emploi américain, qui devrait donner des indications sur la façon dont la première économie mondiale se comporte dans ce contexte géopolitique tendu.

VALEURS

A Paris, dans le secteur de la santé, Abivax ABVX.PA , qui a émis 68,5 millions d'euros d'ADS pour racheter des certificats de royalties, a pris 5,3%.

Derichebourg DBG.PA , qui a signé un accord contraignant pour acquérir Scholz Recycling, a gagné 4,75%, tandis que Rubis RUBF.PA , qui a fait état d'une hausse de 6% sur un an de son chiffre d'affaires au premier trimestre, a progressé de 4,6%.

Le cimentier français Vicat VCTP.PA a fini sur un gain de 2% après la publication de ses ventes trimestrielles.

Ailleurs en Europe, Anheuser-Busch Inbev ABI.BR a bondit de 9,3%, le brasseur belge ayant largement dépassé les attentes sur son chiffre d'affaires et son bénéfice au premier trimestre.

La journée est également riche en résultats pour les banques européennes : la banque italienne Unicredit CRDI.MI , qui a annoncé un bénéfice trimestriel record et amélioré ses perspectives pour le reste de l'année, tout en lançant une offre publique d'achat sur Commerzbank CBKG.DE (+4,50%), a gagné 5,87%.

HSBC HSBA.L a plongé en revanche de 5,8% après avoir fait état mardi d'une perte surprise sur crédit de 400 millions de dollars liée à une affaire de fraude en Grande-Bretagne.

A WALL STREET

La Bourse de New York évolue dans le vert à l'heure de la clôture en Europe, soutenue par les résultats et le recul du pétrole.

Le Dow Jones .DJI prend 0,48%, le Standard & Poor's 500 .SPX 0,73% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,97%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'expansion du secteur des services aux États-Unis a ralenti pour un deuxième mois consécutif en avril, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi, tandis que les nouvelles commandes sont à leur plus bas niveau en trois ans, dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie résultant de la guerre au Moyen-Orient.

Le déficit commercial américain s'est pour sa part creusé en mars, l'essor des investissements dans l'intelligence artificielle (IA) ayant entraîné une hausse des importations qui a contrebalancé l'augmentation des exportations, dans un contexte d'augmentation des expéditions de pétrole de la part des Etats-Unis, exportateur net de brut.

Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a reculé en mars, montrent des données publiées mardi, mais une forte hausse des embauches laisse penser que le marché se redresse après avoir connu des difficultés l'année dernière.

CHANGES

Le dollar américain recule légèrement (-0,05%) face à un panier de devises de référence .DXY , les marchés évaluant l'évolution de la situation en Iran

L'euro gagne 0,19% et ressort à 1,1712 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements des obligations souveraines de la zone euro ont légèrement baissé mardi, dans le sillage des cours du pétrole, après une forte hausse lundi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a perdu 1 point de base à 3,0715%. Le deux ans DE10YT=RR , le plus sensible aux anticipations inflationnistes, cède 3,9 points de base à 2,6810%.

Le mouvement est similaire aux Etats-Unis.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 3,6 points de base à 4,4100%, tandis que celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR ressort à 3,9274%, perdant également environ 3 points de base.

A SUIVRE LE 6 MAI : nL8N41E1TZ

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)