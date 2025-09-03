L'Europe finit en hausse avec l'accalmie sur les taux longs

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi et à Wall Street, deux des trois principaux indices étaient également dans le vert à mi-séance sur fond de détente dans les rendements obligataires longs et d'une décision de justice favorable à Alphabet.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,86% à 7.719,71 points, soutenu par le compartiment du luxe, dont l'indice en Europe a progressé de 0,85 au lendemain des changements de recommandation sur Kering et LVMH. Le Footsie britannique a avancé de 0,67% et le Dax allemand a progressé de 0,48%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,64%, le FTSEurofirst 300 0,68% et le Stoxx 600 0,66% au lendemain d'une perte de 1,47%, la plus importante en une séance depuis plus d'un mois pour ce dernier indice.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,43%, mais le Standard & Poor's 500 gagne 0,27% et le Nasdaq 0,84% avec le soutien du secteur technologique (+0,62%).

Alphabet bondit de 8,23% et Apple de 2,79% alors que la justice américaine a décidé mardi soir que la maison mère de Google, qui dispose d'un partenariat dans les moteurs de recherche sur internet avec le fabricant de l'iPhone, ne devra pas céder son navigateur Chrome, comme réclamé par les autorités antitrust. Google devra cependant partager des données avec ses concurrents.

Cette décision a également profité au secteur européen des nouvelles technologies qui a fini sur un gain de 0,85%.

L'accalmie en clôture dans les rendements obligataires souverains, qui avaient des niveaux records mardi et mercredi matin sur fond d'inquiétudes budgétaires à travers le monde, a permis au marchés actions de souffler également.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, Derichebourg a plongé de 10,40% après avoir abaissé son objectif d'Ebitda pour cette année en raison du contexte économique, tandis que Valneva a grimpé de 10,06% à la faveur de données positives pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

Dans le reste de l'Europe, Swiss Life a reculé de 1,21%, l'assureur ayant publié un bénéfice net en baisse au premier semestre, tandis qu'Adidas a avancé de 4,81%, Jefferies étant passé de "conserver" à "acheter" sur l'équipementier sportif.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis a diminué en juillet plus fortement que prévu, à 7,181 millions contre 7,357 millions en juin, selon des données publiées par le département du Travail américain.

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis se sont encore contractées en juillet mais cette baisse est moins marquée qu'en juin, tandis que le recul des commandes de biens durables s'est poursuivi.

Les PMI ont montré mercredi que l'activité du secteur privé en zone euro avait progressé à un rythme faible en août avec un indice composite à 51,0 contre 50,9 en juillet.

En Grande-Bretagne, le PMI composite a atteint son plus haut niveau en 12 mois, à 53,5, contre 51,5 en juillet.

Les prix à la production en zone euro ont augmenté plus que prévu en juillet, de 0,4% sur un mois et de 0,2% sur un an.

CHANGES

Le dollar cède mercredi 0,34% face à un panier de devises internationales après un gain de 0,66% mardi.

L'euro avance de 0,31%, à 1,1675 dollar, après une baisse de 0,60% la veille.

La livre sterling, qui a perdu mardi 1,5%, rebondit de 0,43%, à 1,3449%.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 6,2 points de base (pb), à 4,2149%, tandis que le 30 ans décline de sept pb, à 4,9009% après avoir franchi en matinée le seuil très surveillé des 5%.

Celui du Bund allemand à dix ans a cédé environ cinq points de base (pb), à 2,7415%, et celui à 30 ans, 5,5 pb, à 3,3606%, après être montés tous deux respectivement à 2,80% et 3,43%.

En France, l'OAT à dix ans a abandonné également cinq pb, à 3,541% et le 30 ans 5,4 pb, à 4,45%, après avoir grimpé respectivement en séance jusqu'à 3,601% et 4,523%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans est resté au dessus de 80 points de base, touchant même en séance 81,12 pb, à cinq jours d'un vote de confiance susceptible de faire tomber le gouvernement de François Bayrou, qui a tendu mercredi la main au Rassemblement national (RN) et au Parti socialiste (PS).

PÉTROLE

Le marché pétrolier est affecté par un probable relèvement de la production de l'Opep+ dimanche, au regard des informations rapportées par des sources proches.

Le Brent reflue de 2,18% à 67,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baisse de 1,94% à 64,33 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)