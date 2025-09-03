Instagram lance une application iPad avec des Reels au centre pour s'attaquer à TikTok

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Instagram a lancé mercredi une application dédiée à l'iPad, plaçant sa fonction de vidéos courtes Reels au centre de l'interface redessinée, alors que la société mère Meta META.O intensifie la concurrence avec TikTok.

L'application répond aux plaintes de longue date concernant l'expérience d'Instagram sur iPad, qui nécessitait auparavant l'utilisation d'une version iPhone à échelle réduite avec des visuels flous et des fonctionnalités manquantes.

La nouvelle application, disponible dans le monde entier sur les appareils fonctionnant avec iPadOS 15.1 ou une version ultérieure, s'ouvre directement sur un flux Reels - un clin d'œil à ce qu'Instagram appelle le "divertissement penché" - avec des Stories épinglées en haut et un accès à la messagerie d'un seul geste.

Reels, qui représente plus de 20 % du temps passé par les utilisateurs sur Instagram, constitue un pilier central de la stratégie de Meta visant à stimuler l'engagement sur l'ensemble de ses plateformes dans le marché concurrentiel des vidéos de courte durée.

L'application iPad ajoute un onglet Suivant avec plusieurs options de visualisation, y compris les posts recommandés, le contenu des suiveurs mutuels et les flux chronologiques. Les utilisateurs peuvent réorganiser les options du flux pour donner la priorité au contenu qu'ils préfèrent.

L'interface prend en charge les dispositions multitâches qui affichent les messages et les notifications côte à côte, et permet aux commentaires de s'étendre sans interrompre la lecture de la vidéo.

L'application est disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple. Instagram a indiqué qu'une version optimisée pour les tablettes Android serait bientôt disponible.