L'Europe finit en baisse, la géopolitique pèse

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,66% et le Stoxx 600 0,12%

* Wall Street dans dans le désordre à mi-séance

* L'Iran veut accroître les tensions si les U.S. ne respectent pas l'accord

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse lundi, les investisseurs prenant quelque peu leurs distances face aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient et dans l'attente d'une série de données prévues au cours de la semaine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,66% à 8.579,60 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 0,27% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a abandonné 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur un recul de 0,02%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,06% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,12%.

Les marchés d'actions n'ont pas fait preuve d'une grande confiance lundi et sont passés dans le rouge dès l'après-midi, face à la menace d'une intensification des tensions au Moyen-Orient évoquée par un haut responsable iranien.

Téhéran envisage d'accroître les tensions dans le détroit stratégique d'Ormuz et au-delà, et lancer une attaque si les États-Unis ne parviennent pas à mettre pleinement en oeuvre un accord de paix provisoire d'ici quelques semaines, a dit à Reuters un haut responsable du régime, alors que les efforts diplomatiques visant à ramener les deux parties à la table des négociations sont au point mort.

Les craintes d'inflation liées aux prix du pétrole devraient donc rester au premier plan, après une nouvelle hausse des cours du brut ces derniers jours, tandis qu'une nouvelle escalade militaire pourrait compromettre les espoirs apparus la semaine dernière à la suite d'une série d'indicateurs américains ayant conduit les marchés à réduire leurs anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en septembre.

"La navigation dans le détroit d'Ormuz reste restreinte et les négociations sont dans l'impasse, deux facteurs qui limitent le potentiel de baisse supplémentaire (des prix)", souligne Frank Walbaum, analyste chez Naga.com.

Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a ralenti ce week-end, montrent les données de suivi des navires fournies par Kpler.

La semaine réserve également quelques moments forts, notamment dans le secteur de la consommation, avec la publication prévue dans les jours à venir des résultats de Home Depot, Target et Walmart, ainsi que les données préliminaires des indices des directeurs d'achat (PMI) du mois d'août dans la zone euro.

VALEURS

Le secteur européen des puces électroniques a bénéficié des perspectives optimistes d'Anthropic, qui contribuent à dissiper les doutes récents concernant les gains tirés par l'IA.

STMicroelectronics STMPA.PA s'est hissé en tête de l'indice CAC 40 (+5,1%), tandis que les titres Soitec SOIT.PA , ASML ASML.AS , ASMI ASMI.AS et BESI BESI.AS ont pris entre 1% et 3,3%. L'indice sectoriel .SX8P a gagné 0,76%.

Le laboratoire belgo-néerlandais ArgenX ARGX.BR a bondi de plus de 17% après la publication des résultats d'une étude avancée sur son médicament efgartigimod.

L'action SIG Group SIGNC.S a en revanche plongé de 17%, l'entreprise suisse d'emballages en papier ayant nommé une nouvelle directrice générale en remplacement de Mikko Keto, moins de six mois après sa prise de fonction.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI perd 0,41% et le Standard & Poor's 500 .SPX 0,17%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC grappille 0,06%.

Les fabricants de puces Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O progressent respectivement de 6% et 9%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité manufacturière dans la région de New York a progressé de façon inattendue en août, à 20,6 après ​​15,6 en juillet, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Fed.

CHANGES

Le dollar ressort lundi à son plus bas niveau depuis plus de deux mois, les marchés ayant revu à la baisse leurs anticipations concernant une hausse imminente des taux de la Fed.

Le billet vert perd ainsi 0,14% face à un panier de devises de référence

.DXY , tandis que l'euro en profite pour s'apprécier et gagne 0,13% à 1,1584 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements obligataires repartent à la hausse aux Etats-Unis, les investisseurs suivant l'évolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran et les cours du pétrole conservant les gains de la semaine dernière.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 1,9 point de base à 4,7060%. Le deux ans US2YT=RR s'établit quant à lui à 4,1690%.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR ressort pour sa part à 5,28% après avoir atteint 5,29%, son plus haut niveau depuis 2007.

"La détérioration des perspectives budgétaires, l'offre de duration des entreprises stimulée par l'IA et une base d'acheteurs plus sensible aux prix contribuent à expliquer cette situation", souligne dans une note Anshul Pradhan, analyste chez Barclays Capital.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a légèrement progressé pour s'établir à 3,2190%, à son plus haut niveau depuis plus de 15 ans, en raison des craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient et alors que les marchés monétaires estiment à plus de 90% la probabilité d'une hausse des taux en septembre par la BCE.

Celui du titre à deux ans DE10YT=RR a fini quasi inchangé à 2,7937%.

Le rendement des OAT françaises à 10 ans FR10YT=RR a fini sur un gain de près de 2 points de base à 4,0632% après avoir atteint vendredi dernier son plus haut niveau depuis juin 2009, dans un contexte également marqué par les craintes budgétaires dans la deuxième économie de la zone euro.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent peu lundi à la clôture des Bourses en Europe.

Le Brent LCOc1 grappillent 0,46% à 88,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,32% à 82,66 dollars.

A SUIVRE LE 18 AOÛT: nL8N44B164

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|