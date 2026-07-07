L'Europe finit en baisse, inquiétude autour de l'IA et la géopolitique

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,51% et le Stoxx 600 0,65%

* Les fabricants de puces pénalisés après les résultats de Samsung

* Wall Street dans le rouge à mi-séance

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé baisse mardi, sur fond d'un nouveau regain de prudence vis-à-vis du secteur de l'IA et d'inquiétude concernant les coûts d'emprunt, tandis que la nouvelle hausse des prix du pétrole a également pesé sur la confiance.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,51% à 8.436,24 points et, à Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 1,37%, tandis que l'indice vedette de la Bourse de Londres, le FTSE 100 .FTSE , a grappillé 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a perdu 1,22%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 0,66% et le Stoxx 600 .STOXX 0,65%.

Le moral des investisseurs s'est progressivement affaibli mardi après l'ouverture de la Bourse de New York, les valeurs liées aux semi-conducteurs étant à nouveau pénalisées des deux côtés de l'Atlantique après la publication de résultats et prévisions de Samsung qui, bien que spectaculaires, amènent les opérateurs à se demander si une telle performance sera durable.

La prudence impose donc de prendre des bénéfices, d'autant plus que le secteur des fabricants de puces a été le moteur d'un solide deuxième trimestre pour les actions du monde entier.

Reuters a par ailleurs rapporté mardi que la start-up chinoise DeepSeek développait actuellement sa propre puce d'IA, une initiative qui pourrait lui permettre de réduire sa dépendance vis-à-vis de Nvidia NVDA.O et Huawei.

La géopolitique et ses répercussions sur la politique monétaire n'ont pas non plus aidé.

Un méthanier qatari et un pétrolier saoudien ont été endommagés dans les eaux omanaises du détroit d'Ormuz, selon des sources au fait de la situation, tandis que les négociations entre les États-Unis et l'Iran après leur accord provisoire signé en juin n'ont pas enregistré de progrès significatifs vers un règlement durable du conflit.

L'incertitude fait progresser mardi les prix du pétrole et rappelle aux opérateurs que les banques centrales restent confrontées à une inflation élevée.

Fabio Panetta, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré mardi que les perspectives économiques de la zone euro restaient fragiles malgré la récente baisse des cours de l'énergie.

Le gouvernement français a par ailleurs revu à la baisse, de 0,9% à 0,7%, sa prévision de croissance pour 2026, citant un début d'année moins favorable qu'anticipé et un deuxième trimestre qui devrait être marqué par les conséquences du conflit au Moyen-Orient sur l'activité, et a annoncé des économies supplémentaires d'un montant de 3 milliards d'euros.

Les investisseurs analysent également les perspectives à long terme en matière d'endettement dans les principales économies de la zone, notamment en Allemagne et en France.

VALEURS

Les actions des semi-conducteurs ont reculé dans le sillage des résultats de Samsung, STMicroelectronics STMPA.PA abandonnant près de 8% et Soitec

SOIT.PA 17% à Paris, tandis qu'ailleurs en Europe, ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS et BE Semiconductor Industries BESI.AS ont perdu entre 6% et 7%.

Le compartiment technologique du Stoxx 600 .SX8P a reculé de 3,62%, la baisse la plus marquée de l'indice paneuropéen Stoxx 600.

Air France-KLM AIRF.PA a pris 2,5%, JP Morgan ayant placé la compagnie aérienne franco-néerlandaise sous surveillance positive en prévision des résultats du deuxième trimestre.

A WALL STREET

Le secteur des puces électroniques pèse sur les indices américains.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI perd 0,36%, le Standard & Poor's 500 .SPX 0,54% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,23%.

Intel INTC.O recule de 9,4%, Micron MU.O de 6,3%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La séance a été plutôt pauvre en indicateurs économiques, les investisseurs devant se contenter en France de l'analyse d'un déficit commercial qui s'est établi à 6,928 milliards d'euros fin mai et en Allemagne d'une hausse surprise de la production industrielle en mai.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro ont clôturé en hausse mardi, dans un contexte marqué par une nouvelle progression des prix du pétrole et les inquiétudes généralisées concernant l'endettement des principales économies du bloc.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 4,3 points de base à 2,9875%, tout comme celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR , qui s'est établi à 2,5842%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a pris 5 points de base pour finir à 3,7834%.

L'actualité politique du jour en France, à savoir l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national, qui permet à la cheffe de file du RN de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 mais avec un bracelet électronique, n'a suscité aucune réaction particulière des marchés.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de 3,6 points de base à 4,5151%, tandis que celui du titre à deux ans US2YT=RR prend 1,6 point de base à 4,1411%.

En juin, l'inflation attendue par les consommateurs américains dans un an s'est établie à 3,7%, contre 3,5% en mai, ce qui représente son niveau le plus élevé depuis septembre 2023, selon une enquête publiée mardi par la Fed de New York.

"L'inflation reste trop élevée", a déclaré mardi le président de la Fed de New York, John Williams, lors d'une interview télévisée, ajoutant toutefois qu'il était désormais un peu moins inquiet quant à l'évolution des pressions sur les prix dans l'économie.

Les comptes rendus, prévus mercredi et jeudi, des réunions de politique monétaire respectives de la Fed et de la BCE du mois dernier pourraient également donner des indications sur les détails des débats qui ont eu lieu au sein des banques centrales concernant l'impact de la guerre sur les prix et la croissance.

CHANGES

Le dollar gagne 0,12% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,15% à 1,1423 dollar EUR= ..

PÉTROLE

Le Brent LCOc1 avance de 2,99% à 74,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 2,86% à 70,50 dollars après que deux navires ont été endommagés dans les eaux omanaises du détroit d'Ormuz.

A SUIVRE LE 8 JUILLET : nL8N42U0FV

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|