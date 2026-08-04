L'Europe finit dans le vert, Wall Street bondit sur fond d'espoirs de paix au Moyen-Orient

* En Europe, le CAC 40 a pris 0,61% et le Stoxx 600 0,77%

* Wall Street en très forte hausse à mi-séance

* Le Qatar fait état de progrès en vue de pourparlers entre Washington et Téhéran

* Les cours pétroliers amplifient leur chute, le Brent à 78,95 dollars le baril

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé mardi dans le vert et Wall Street évolue en très forte hausse à mi-séance, le Qatar faisant état de progrès en vue de pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, tandis que les cours pétroliers chutent drastiquement.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur un gain de 0,61% à 8.666,63 points. Le Footsie britannique .FTSE a avancé de 0,20% et le Dax allemand .GDAXI de 0,85%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a progressé de 0,97%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,78% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,77%.

À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street s'envole, le Dow Jones .DJI gagnant 1,63%, le Standard & Poor's 500 .SPX 1,40% et le Nasdaq Composite

.IXIC 1,96%.

Alors que les premières données sur la saison des résultats sont encourageantes, les marchés sont d'autant plus rassurés par les déclarations faisant état d'avancées en vue de pourparlers entre Washington et Téhéran, dans l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz sous peu, ce qui estomperait les craintes inflationnistes.

Le Qatar a fait état mardi de progrès en vue d'un règlement diplomatique du conflit entre les États-Unis et l'Iran, les médiateurs, dont il est, s'employant à renouer le fil du dialogue entre les belligérants.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a déclaré que les contacts entre Washington et Téhéran en étaient à des "étapes très avancées" et que les médiateurs - le Qatar, le Pakistan et Oman - coordonnaient étroitement leurs efforts respectifs.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, et le secrétaire d’État, Marco Rubio, ont par ailleurs tous deux souligné les progrès réalisés dans les discussions visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en pétrole dont la fermeture depuis le début du conflit avait engendré jusqu'alors une flambée des prix de l'énergie.

Face à ces espoirs renouvelés d'avancées diplomatiques, les cours pétroliers amplifient leur baisse, passant sous la barre des 80 dollars le baril.

Le Brent LCOc1 perd 5,75% à 78,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 chute de 6,21% à 75,35 dollars.

Bien que ces développements aient ravivé l'espoir d'une résolution prochaine du conflit, les contradictions et les échecs observés jusqu'à présent invitent à la prudence.

En parallèle du contexte géopolitique, la saison des résultats se poursuit et s'annonce de bon augure. Alors que près des deux tiers des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, 84% d'entre elles ont dépassé les estimations de bénéfices, selon les données de LSEG.

VALEURS

Zalando ZALG.DE a plongé de 13,36%, le détaillant en ligne de vêtements ayant indiqué s'attendre à une croissance pour cette année située dans la moitié inférieure de sa fourchette précédemment annoncée.

Le géant pharmaceutique Bayer BAYGn.DE a progressé de 2,4% à la suite de ses résultats, ayant fait état d'une hausse surprise de 1,9% de son bénéfice d'exploitation trimestriel.

Lufthansa LHAG.DE a chuté de 8,21%, la compagnie aérienne allemande ayant établi une fourchette pour son bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) de 2026 comprise entre 1,7 milliard et 2,2 milliards d'euros, après que cet indicateur a été réduit de plus de moitié au deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 106,77 milliards d'euros fin juin, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics, contre 100,40 milliards d'euros un an plus tôt.

Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a reculé à 7,359 millions en juin, contre 7,537 millions en mai (révisé de 7,594 millions), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

CHANGES

Le billet vert se stabilise, les perspectives d'avancées diplomatiques donnant du répit aux valeurs refuge bien que les incertitudes invitent à la prudence.

Le dollar abandonne 0,01% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro progresse de 0,15% à 1,1525 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements reculent face au déclin des cours pétroliers, ce qui conduit les opérateurs à réévaluer leurs prévisions en tenant compte d'une probabilité moindre de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 5,7 points de base à 4,6268% et le deux ans US2YT=RR 6,2 points de base à 4,1938%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a abandonné 1,2 point de base à 3,1048%, tout comme le deux ans DE10YT=RR à 2,7038%.

À SUIVRE MERCREDI 5 AOÛT : nL8N43X24C

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benjamin Mallet)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|