L'Europe finit dans le vert, le recul du pétrole et la politique monétaire rassurent

Le tableau affichant l'indice BEL 20 est visible à la Bourse NYSE Euronext de Bruxelles

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, le repli des cours pétroliers et le resserrement ‌opéré par la Fed apaisant les craintes liées à l'inflation, tandis que la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur inchangé.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,57% à 8.186,93 points. À Francfort, le ​Dax a pris 0,77% et à Londres, le FTSE 100 a avancé de de 1,19%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,90%, le FTSEurofirst 300 de 0,93% et le Stoxx 600 de 0,91%.

Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a marqué un virage "hawkish" mercredi en relevant ses taux, son homologue britannique (BoE) a opté jeudi pour le statu quo, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement au cas où ​le conflit au Moyen-Orient venait à se prolonger.

"La durée de la guerre en Iran à ce jour signifie que le MPC se rapproche d’un vote en faveur d’une hausse, mais si les prix de l’énergie baissent et qu’aucun signe d’effets de second tour n’apparaît, nous ​pensons que la majorité des membres du comité préférerait probablement maintenir les taux inchangés jusqu’à la fin ⁠de l’année", ont écrit les analystes de Nomura dans une note.

Selon les données LSEG, les marchés anticipent à 63,54% la probabilité d'une hausse à l'occasion de la prochaine réunion de ‌la BoE en novembre.

Aux États-Unis, la première hausse des taux opérée par la Fed sous la présidence de Kevin Warsh a rassuré les marchés quant à la volonté de la banque centrale américaine d'endiguer l'inflation.

Le relèvement des taux américains souligne également l'indépendance de la banque centrale vis-à-vis de la Maison blanche, alors que le ​président Donald Trump avait proposé la candidature de Kevin Warsh à la tête ‌de la Fed et appelé à maintes reprises à une réduction des coûts d'emprunt.

Le repli des cours pétroliers, pour la deuxième séance ⁠consécutive, contribue également à conforter les opérateurs, les craintes liées à l'approvisionnement s'apaisant sous l'effet d'informations faisant état de livraisons supplémentaires de brut saoudien via Oman.

Les opérateurs se tournent désormais vers l'Asie, la Banque du Japon (BoJ) devant à son tour rendre vendredi sa décision de politique monétaire.

Les marchés misent à 84% sur la probabilité d'une hausse des taux par la banque centrale nippone, selon les données LSEG.

VALEURS

À Paris, Exosens ⁠a bondi de 8,37% après avoir relevé ‌ses perspectives financières annuelles, le fabricant français d'instruments d'optique citant la montée en cadence des capacités de production et la dynamique commerciale soutenue sur ses marchés.

Sodexo a ⁠progressé de 2,93% au gré d'un relèvement de la recommandation par JP Morgan, passant de "neutre" à "surpondérer".

Le compartiment européen de l'automobile a enregistré la meilleure performance sectorielle, avec un gain de 1,61%.

À WALL STREET

Au moment ‌de la clôture en Europe, Wall Street reste dans le vert, le Dow Jones avançant de 0,66%, le Standard & Poor's 500 de 1,10% et le Nasdaq Composite de 1,62%.

LES ⁠INDICATEURS DU JOUR

En zone euro, l'inflation IPCH s'est accélérée à 3,2% en août sur un an, montrent les données définitives publiées par ⁠Eurostat, contre 3,3% en première lecture et après +2,9% en ‌juillet.

Aux États-Unis, les inscriptions au chômage ont baissé de façon inattendue, s'établissant à 196.000 lors de la semaine au 12 septembre, a annoncé le département du Travail.

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie ​se sont déteriorées moins que prévu en septembre, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale, ‌l'indice "Philly Fed" s'établissant à 37,8 contre des attentes à 30,5 et après 47,4 en août.

CHANGES

Les principales devises fluctuent au fil des décisions de politique monétaire et de la réaction du marché obligataire.

Le dollar cède 0,04% face à un panier ​de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,13% à 1,1479 dollar.

La livre sterling recule de 0,28% face au dollar et de 0,36% face à l'euro.

TAUX

Les rendements des obligations d'État britanniques ont fortement chuté après que la banque centrale a annoncé qu'elle suspendrait pendant six mois les ventes d'obligations et qu'elle mettrait totalement fin à la cession des Gilts à long terme.

Le Gilt britannique à 30 ans ⁠a perdu 12,4 points de base à 5,7351%.

Ailleurs, les rendements reculent également sous l'effet du resserrement monétaire amorcé par la Fed et du repli du pétrole.

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 6,1 points de base à 4,9426% et le deux ans 4,8 points de base à 4,6790%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a cédé 0,4 point de base à 3,4752%. Le deux ans a lâché 0,2 point de base à 3,2114%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers poursuivent leur repli, bien que restant au-dessus des 100 dollars le baril, les efforts de l'Arabie saoudite pour maintenir ses livraisons avec des chargements supplémentaires au large d'Oman atténuant les craintes concernant l'approvisionnement.

Le Brent perd 2,09% à 103,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,56% à 100,83 dollars.

À SUIVRE VENDREDI :

LA SITUATION SUR ​LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque)