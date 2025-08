L'Europe et Paris dans le vert malgré les inquiétudes sur la guerre commerciale

(AOF) - Le CAC 40 conserve une légère avance à la mi-séance, à l’image des autres grandes places européennes. Les investisseurs ne font toutefois pas preuve d’un excès d’optimisme face à de nombreuses publications d’entreprises et avant la mise en application, jeudi, d’une hausse des droits de douane américains pour les pays qui n’ont pas encore signé d’accord commercial avec les États-Unis. En outre, Donald Trump souhaite appliquer des droits de douane supplémentaires sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs. Dans ces conditions, le CAC 40 fait preuve de prudence et avance de 0,30%.

À Paris, GTT signe un des plus forts replis au sein de l'indice SBF 120, perdant 1,71% à 166,70 euros. Le titre de la société française d'ingénierie navale recule suite à une dégradation de Berenberg qui passe d'Acheter à Conserver avec un objectif de cours de 180 euros. " GTT a réalisé une performance impressionnante depuis le début de l’année, avec ses actions en hausse de plus de 30 %. Nous restons convaincus de la solide performance sous-jacente de GTT, mais considérons désormais que le rapport risque/rendement est plus équilibré ", explique le broker.

En Europe, en Allemagne, Bayer (-4,56% à 26,46 euros) enregistre une des plus fortes baisses au sein du Dax après avoir dévoilé des résultats en baisse pour le compte du deuxième trimestre 2025, toujours marqués par les litiges liés à Monsanto. Toutefois, l'action gagne près de 37% depuis le 1er janvier. Sur ce second trimestre, le chiffre d’affaires du groupe agrochimique et pharmaceutique a reculé de 3,63% à 10,739 milliards d’euros. Parallèlement, l’Ebit a chuté de 97,5% à 13 millions d’euros. Enfin, la perte nette s’est creusée en passant de 34 à 199 millions d’euros.

Au premier semestre 2025, le résultat opérationnel de Commerzbank (+0,83% à 31,66 euros) est en hausse de 23% à 2,4 milliards d'euros. Le résultat net de 1,3 milliard d'euros reste à un niveau élevé par rapport à l'année précédente, malgré des charges de restructuration de 534 millions d'euros. Sans ces investissements, le résultat net aurait augmenté de 29% pour atteindre un niveau record de 1,7 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13% à 6,1 milliards d'euros, grâce à une croissance dynamique des revenus nets des commissions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de juin, dans la zone euro, les ventes au détail ont augmenté de 0,3% contre des prévisions à +0,4% et un précédent à -0,3%. En rythme annuel, en juin, la progression a atteint 3,1%, loin de la hausse de 2,6 % attendue et d’un précédent à +1,9 %.

Les investisseurs surveilleront à 16h30 aux États-Unis , les stocks de pétrole hebdomadaires.

Sur le marché des devises, l'euro remonte légèrement face au billet vert (+0,10%), il se négocie à 1,1586 dollar.