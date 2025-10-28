L'Europe et le CAC 40 devraient faire preuve de prudence à l'ouverture

(AOF) - La place parisienne, à l’instar des autres marchés européens, devrait faire preuve de timidité à l’ouverture. Les investisseurs vont devoir digérer une nouvelle salve de publications trimestrielles d’entreprises dont plusieurs membres du CAC 40 (BNP Paribas, Air Liquide, Danone, Capgemini). La tendance devrait toutefois légèrement profiter de la bonne orientation des places américaines hier soir. Dans ces conditions, selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait débuter sur un léger gain d’environ 0,10%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capgemini

Capgemini a dévoilé un chiffre d’affaires trimestriel de 5,393 milliards d’euros, en hausse de 0,3%, ou de 2,9% à taux de change constants. Depuis le début de l’année, les revenus sont en baisse de seulement 0,1%, à 16,5 milliards d’euros, ou en très légère progression de 1% à change constants. Grâce à ces bonnes performances, le spécialiste de la transformation business et technologique a relevé sa prévision de croissance annuelle du chiffre d’affaires, qui devrait être comprise entre 2 et 2,5%, à taux de change constants.

Clariane

Clariane a dévoilé un chiffre d'affaires de 3,976 milliards d'euros pour le compte du troisième trimestre, en progression de 1,1%, ou de 4,9% en organique. En données publiées, l'activité en France a fondu de 1,7%, à 1,709 milliard d'euros, tandis qu'elle a progressé de 5,7%, à 983 millions d'euros en Allemagne, son deuxième marché. Grâce à ces bonnes performances, le groupe dédié aux services de santé, soins de longue durée et à l'aide à domicile a confirmé ses objectifs annuels.

Engie

Engie annonce la signature d'un nouveau PPA avec Meta, portant sur l'intégralité de la production de son futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall, au Texas. Ce projet de 600 MW, dont la mise en service est prévue en 2027, sera le plus grand actif d'Engie aux États-Unis, où le groupe dispose de plus de 11 GW de capacité en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries). Meta achètera 100% de la production de ce parc afin d'alimenter ses centres de données aux États-Unis.

JCDecaux

JCDecaux a annoncé avoir remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat publicitaire exclusif des abribus et des mobiliers urbains pour l’information (MUPI) pour la ville de Barcelone. Grâce à l’obtention de ce contrat, le numéro un mondial de la communication extérieure va exploiter le plus grand contrat de mobilier urbain de la deuxième ville d’Espagne, et marquera ainsi son retour dans la capitale de la Catalogne.

Les chiffres macroéconomiques

Quelques indicateurs sont attendus aux Etats-Unis cet après-midi, avec à 14h, l'indice S&P/CS Composite, suivi à 15h de la confiance des consommateurs en octobre et des ventes de logements neufs en septembre.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert (+0,36%) et se négocie contre 1,1656 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini timidement en hausse cette séance de lundi. Cette dernière semaine du mois d'octobre sera rythmée par les décisions des grandes banques centrales, la Fed (mercredi) et la BCE (jeudi) et une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Hier en Malaisie, au terme de négociations, les Etats-Unis et la Chine s'orientent vers un accord commercial, avant la rencontre jeudi prochain entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Le CAC 40 a gagné 0,16% à 8239,18 points. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,63% à 5710,07 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont débuté la semaine sur des belles hausses, principalement soutenus par la perspective de la signature d’un accord-cadre sur la question commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Les prochains jours seront encore plus chargés outre-Atlantique avec des publications de géants de la cote américaine (Alphabet, Meta, Microsoft, Apple ou encore Amazon), ainsi que les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE. En attendant, hier soir, le Dow Jones a progressé de 0,71%, à 47 544 points, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 1,86%, à 23 637 points.