L'Europe est moins bien armée que les États-Unis pour faire face aux chocs liés aux crypto-banques, déclare un directeur d'UniCredit

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L'Europe pourrait avoir du mal à faire face aux risques liés aux liens entre les crypto-actifs et les banques, contrairement aux autorités américaines qui ont réussi à limiter les dégâts lors de la crise de la Silicon Valley Bank (SVB) en 2023, a déclaré le vice-président adjoint de la banque italienne UniCredit.

L'effondrement de la SVB a secoué les marchés des cryptomonnaies, car elle détenait des dépôts garantissant certaines entreprises du secteur, ce qui a déstabilisé une importante stablecoin et déclenché une vague de rachats. Le choc s'est répercuté sur l'ensemble du système bancaire, contribuant à la faillite de la Signature Bank.

Elena Carletti, vice-présidente adjointe d'UniCredit et présidente du comité des risques du conseil d'administration, a déclaré que l'Europe pourrait ne pas être en mesure d'étendre la protection générale aux dépôts liés aux entreprises de cryptomonnaies en cas de turbulences similaires.

Les autorités américaines ont invoqué une exception pour "risque systémique" qui a garanti tous les dépôts, y compris ceux des entreprises de cryptomonnies, contribuant ainsi à stabiliser les marchés.

"La couverture et la protection ... ont été accordées à tous les dépôts, y compris ceux des sociétés de stablecoins, ce qui a également permis de maintenir la stabilité des stablecoins", a déclaré Mme Carletti lors d’une conférence bancaire organisée par l’école de commerce IESE de Madrid.

"La même décision ne peut pas être prise facilement en Europe", a-t-elle ajouté.

Les stablecoins, des actifs numériques indexés sur des monnaies traditionnelles, sont adossés à des dépôts ou à des obligations d'État et font l'objet d'une attention réglementaire particulière car ils relient la cryptomonnaie à la finance traditionnelle.

La réglementation MiCA de l’Union européenne sur les actifs numériques impose aux émetteurs de stablecoins, qualifiés de jetons de monnaie électronique (EMT), de détenir des réserves sous forme de dépôts bancaires ou d’actifs liquides similaires à faible risque, les liant ainsi étroitement aux prêteurs.

"Cela signifie que nous imposons une certaine alliance entre les fournisseurs de stablecoins et de cryptomonnaies et le secteur bancaire sans possibilité d’étendre l’assurance de la même manière, et cela représente pour moi une double faiblesse", a déclaré Mme Carletti.