$10 millions pour qui battra le record de Bolt sur 100m aux "Enhanced Games" 2027

Usain Bolt lors de son record du monde du 100 mètres

Les organisateurs des "Enhanced Games", ‌ces jeux "améliorés" où le dopage est autorisé, proposeront pour ​l'édition 2027 une prime de dix millions de dollars (8,6 millions d'euros) à tout athlète qui parviendra à battre le record ​du monde du Jamaïcain Usain Bolt sur 100 mètres.

L'annonce a été faite ​mercredi, à la suite de la ⁠première édition de cette compétition controversée dimanche à Las ‌Vegas.

Les exploits annoncés par les organisateurs ne sont pas advenus, hormis un nouveau record mondial sur ​50 mètres nage ‌libre établi par le Grec Kristian Gkolomeev, ⁠qui a battu de sept centièmes (20 secondes et 81 centièmes) l'Australien Cameron McEvoy.

Ce "record" n'est pas homologué, mais il a permis ⁠au Grec ‌d'empocher 1,5 million de dollars de primes.

Le record ⁠mondial du 100 mètres masculin tient depuis 2009. Usain ‌Bolt, surnommé "L'Eclair", l'avait signé à Berlin en 9 ⁠secondes et 58 centièmes.

Lors du "show" de Las Vegas, ⁠le sprinteur américain ‌Fred Kerley, l'un des rares à ne pas être dopé, ​a couru le 100 ‌mètres en 9 secondes et 97 centièmes. Il avait publiquement prédit que le ​record du monde de Bolt serait "explosé".

Les sportifs participant aux "Enhanced Games" sont autorisés à prendre des produits dopants ⁠interdits par l'Agence mondiale antidopage, comme la testostérone ou l'hormone de croissance.

Les nageurs peuvent également porter des combinaisons intégrales en polyuréthane, d'une grande flottabilité, qui sont interdites depuis 2010.

(Reportage Rory Carroll à Long Beach, version française Sophie Louet, édité par ​Benoit Van Overstraeten)