L’Europe en repli dans l’attente de la décision de la Fed

(AOF) - Les places européennes sont attendues dans le rouge à l’ouverture, les investisseurs préférant limiter les prises de risque avant la décision, dans la soirée, de la Réserve fédérale américaine sur ses taux. La Fed devrait annoncer une baisse de son principal taux directeur de 25 points base, et cette décision est déjà vraisemblablement intégrée dans les cours. La principale interrogation des investisseurs est de savoir quel sera l’état d’esprit de la Fed sur sa politique monétaire en 2026. Selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait débuter la séance en baisse d'environ 0,30%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Figeac Aéro

Au premier semestre de l'exercice 2025/2026, Figeac Aéro enregistre un chiffre d'affaires de 215,3 millions d'euros, en croissance organique de 9,6% (+7,7% en données publiées), contre 200 millions d'euros au premier semestre 2024/2025. L'activité est tirée par les activités Aéro, avec une belle croissance de la quasi-totalité des programmes Airbus et du moteur LEAP, qui bénéficie du redressement des volumes du 1B équipant les 737 de Boeing, et par les activités défense & énergie.

Fnac Darty

Fnac Darty a conclu un accord avec le Trustee du fonds de pension Comet au Royaume-Uni avec Canada Life UK pour assurer entièrement les passifs du régime via un buy-in intégrale de 330 millions de livres sterling. Le communiqué de presse du groupe indique que cette transaction garantit les avantages à long terme de tous les bénéficiaires du régime en transférant le risque financier lié aux paiements futurs à un assureur de premier plan.

JCDecaux, Carrefour, Carmila

JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, Carrefour, Carmila et Unlimitail annoncent la mise en place d'un partenariat stratégique pour développer et déployer une offre DOOH (Publicité digitale sur écrans) indoor au cœur des galeries des centres commerciaux, ainsi qu'une offre OOH (Publicité traditionnelle) et DOOH outdoor sur les parcours extérieurs des visiteurs jusqu'aux entrées des galeries, en France puis en Espagne. Cet accord a pour ambition de faire du retail media un moteur de croissance encore plus efficace pour les enseignes partenaires et les marques.

Medincell

Sur le semestre clos le 30 septembre, Medincell a vu sa perte nette se creuser en passant de 14,568 à 16,078 millions d'euros. En revanche, le résultat opérationnel s'est légèrement amélioré, même s'il est toujours négatif à hauteur de 6,612 millions d'euros, contre -7,529 millions d'euros un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 34,66%, pour s'établir à 11,608 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 16h30 aux Etats-Unis des stocks hebdomadaires de pétrole, puis à 20h de la décision de la Fed sur ses taux.

Hier à Paris

Les indices européens ont pour la plupart fini dans le vert, sauf le CAC 40 et le Footsie à Londres qui est resté quasi-stable. La prudence est logiquement restée de mise alors que la Réserve fédérale a entamé une réunion de deux jours, qui devrait déboucher sur l'annonce d'une baisse des taux de 25 points de base. Le CAC 40 a reculé de 0,69%, à 8 052,51points, essentiellement pénalisé par le secteur du luxe, notamment avec le repli d'EssilorLuxottica. De son côté, l'EuroStoxx 50 n'a perdu que 0,08%, à 5 720,99 points.

Hier à Wall Street

A la veille de la décision de la Fed sur sa politique monétaire, les indices américains ont terminé la séance en ordre dispersé, mais proche de l'équilibre. Le scenario attendu est une baisse des taux de 25 points de base, mais les investisseurs surveilleront le discours de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, car ils espèrent y déceler des indications sur la politique monétaire de la Fed en 2026. Le Dow Jones a cédé 0,38%, à 47 560 points, le S&P 500 n'a perdu que 0,09%, à 6 840 points, et le Nasdaq Composite a grappillé 0,13%, à 23 576 points.