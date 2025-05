L’Europe en position d’attente avant Nvidia

(AOF) - Que ce soit à la Bourse de Paris ou sur les autres grandes places européennes, toutes ont fini en repli. Avant une échéance d’importance, les comptes de Nvidia, la prudence a donc pris le dessus un peu partout et s’est même imposée aux États-Unis, où les indices avaient vivement rebondi la veille. Le CAC 40 a reculé de 0,49 % à 7 788,10 points, tandis que l’EuroStoxx 50 a perdu ce soir 0,66 % à 5 379,58 points. A New York, les initiatives sont également limitées, vers 17h45, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent respectivement 0,41 % et 0,15 %.

Les investisseurs ont évité de se positionner dans l'attente de la publication, après la fermeture de Wall Street, des résultats trimestriels de la société Nvidia. Si les comptes du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle sont si attendus, c'est qu'il s'agit de la deuxième plus grosse entreprise mondiale avec une capitalisation boursière d'environ 3 300 milliards de dollars, derrière Microsoft et ses 3 410 milliards de dollars et devant Apple avec 3 000 milliards de dollars.

Dans l'attente de cette publication, rien n'a pu troubler les investisseurs, pas même les quelque statistiques macro-économiques qui ont été uniquement européennes. La croissance française a été confirmée à 0,1% au premier trimestre, soutenue par les variations de stocks. En Allemagne, le nombre de chômeurs a augmenté de 34 000 personnes, loin des prévisions qui tablaient sur une hausse de seulement 12 000.

En ce qui concerne les valeurs, Soitec a dévissé après avoir retiré ses objectifs financiers annuels. Derichebourg a également subi de lourds dégagements après avoir présenté des résultats semestriels mitigés. Stellantis a également terminé dans le rouge après avoir dévoilé le nom de son futur directeur général, Antonio Filosa.