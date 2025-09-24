L’Europe en petit repli avant des indicateurs américains, Emeis bondit

(AOF) - Les Bourses européennes s’affichent en légère baisse à la mi-séance, affectées notamment par le discours du président de la Fed hier soir qui n’a pas donné d’indices sur l’ampleur des futures baisses des taux directeurs. Côté valeurs, Emeis occupe la tête de l'indice SBF 120, après avoir annoncé la future création d’une foncière qui va lui permettre de réduire son endettement. Des indicateurs, notamment sur l’immobilier, sont programmés cet après-midi aux États-Unis. En attendant, le CAC 40 perd 0,24%, à 7853,32 points, et le Dax à Francfort cède 0,22 %, à 23579 points.

En Europe, JD Sports (-0,63% à 88,04 pence) enregistre une des plus fortes baisses à Londres, pénalisé par une chute de 13,5% de son bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels au premier semestre de son exercice 2025/2026. Il s'élève à 351 millions de livres. Par action, ce bénéfice ressort à 4,60 pence, soit un repli de 10,7%. Sur cette période de six mois, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5,94 milliards de livres sterling, soit une hausse de 18% et une progression de 2,7% en organique, portés par les acquisitions des sociétés Hibbett et Courir.

À Paris, le titre Emeis (+8,31%, à 13,16 euros) est particulièrement entouré à la Bourse de Paris. Il occupe la tête de l'indice SBF 120, après avoir annoncé la future création d’une foncière qui va lui permettre de dépasser l’objectif de cession et de réduire son endettement. L’ex-Orpea a ainsi obtenu des engagements fermes des fonds d’investissement Farallon Capital, en qualité d’investisseur principal, et TwentyTwo Real Estate pour créer une société foncière destinée à gérer les actifs immobiliers de santé opérés par le groupe.

Airbus (+0,55%, à 195,32 euros) a remporté un contrat auprès de StarFlight, un fournisseur d'équipements aéronautiques australien. Ce dernier a commandé trois hélicoptères H145 pour assurer des services d'urgence héliportés aux services d'ambulance et de police de Tasmanie. La flotte sera basée à Hobart et offrira une plateforme polyvalente pour les missions aéromédicales, de recherche et sauvetage et de maintien de l'ordre aérien. La capacité de reconfiguration rapide de l'appareil entre les différents types de mission a été un facteur déterminant dans le choix du gouvernement de Tasmanie.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de septembre, l’indice Ifo du climat des affaires a reculé en Allemagne, alors qu’une légère progression était espérée. Il est ainsi passé de 88,9 (chiffre révisé à la baisse de 89) en août, à 87,7 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration à 89,3 points.

Aux États-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du nombre de permis de construire attribué au mois d'août, puis à 16h des ventes de logements neufs sur la même période et enfin à 16h30 des stocks de pétrole hebdomadaires.

Sur le marché des devises, l'euro recule face billet vert (-0,45 %), il se négocie à 1,1763 dollar.