L’Europe en ordre dispersé pour la dernière séance complète de la semaine

(AOF) - Les grands indices du Vieux-Continent ont connu des fortunes diverses. Le CAC 40 a par exemple cédé 0,21%, à 8 103,85 points, alors que l’EuroStoxx 50 a grappillé 0,07%, à 5 747,79 points. Les investisseurs ont pourtant tenté de réagir après l’annonce d’un PIB supérieur aux attentes au troisième trimestre aux Etats-Unis. Toutefois, une économie robuste pourrait avoir pour effet un ralentissement de l’inflation, ce qui pousserait la Réserve fédérale américaine à ne pas toucher à ses taux, ce qui a logiquement refroidi les intervenants.

En Europe, les autorités sanitaires américaines (Food & Drug Administration) ont approuvé le Wegovy de Novo Nordisk (+9,24%, à 331,55 couronnes danoises) sous forme de comprimé oral de 25mg en prise quotidienne unique pour réduire l'excès de poids et le maintenir à long terme, tout en réduisant le risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Avec cette décision de la FDA, le laboratoire danois reste un précurseur dans les traitements contre l'obésité puisqu'il s'agit de la première thérapie par agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) par voie orale approuvée.

A Paris, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier les résultats définitifs de l'offre publique mixte initiée par Abéo (-0,45% à 8,94 euros) sur les titres de Vogo (-1,48% à 2,67 euros) non encore détenus par Abéo (groupe commercialisant des équipements de sport et de loisir) dont la période de réouverture s'est clôturée le 17 décembre dernier. A l'issue de cette période, 275 266 actions Vogo ont été apportées à l'offre réouverte, représentant 4,49% du capital et 3,87% au moins des droits de vote de Vogo (société développant des solutions audio-vidéo aux fans et professionnels dans le sport).

AB Science (+2,20%, à 1,30 euro), l'Office des brevets des Etats-Unis a délivré un avis d'acceptation pour un brevet portant sur des méthodes de traitement de la drépanocytose avec la principale molécule d'AB Science, le Masitinib. Ce nouveau brevet américain protège jusqu'en novembre 2040 la propriété intellectuelle du Masitinib dans cette indication. Cette décision renforce le portefeuille de propriété intellectuelle de cette molécule avec une protection à long terme pour une indication supplémentaire présentant un besoin non médical non satisfait.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de décembre, l’indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board a progressé pour atteindre 89,1 points, après 88,7 points. Les analystes tablaient toutefois sur une amélioration plus importante à 91 points.

Au mois d’octobre, les commandes de biens durables américaines ont déçu. Elles se sont repliées de 2,2%, contre des attentes à -1,5% et un précédent à +0,7%. En données core, hors éléments de transport, elles ont également été moins bonnes que prévu avec une hausse de seulement 0,2%, là où les analystes espéraient +0,3% et un précédent à +0,7%.

Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 4,3% au troisième trimestre alors que les analystes espéraient une hausse de 3,3%. Au deuxième trimestre, le PIB avait progressé de 3,8%.

Sur le marché des devises, à la clôture, l'euro était en légère hausse (+0,13%) face au billet vert, et se négociait contre 1,1777 dollar.