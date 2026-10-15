L'Europe en ordre dispersé

Plutôt bien orientées hier, les principales places européennes connaissent des fortunes diverses ce jeudi. Si le CAC 40 et le FTSE 100 sont en hausse respectivement de 0,30% et 0,54%, le DAX 40 à Francfort recule de 0,29%.

La tendance est toutefois fragilisée par le net repli des indices américains hier soir. Le S&P 500 a cédé 1,11%, le Nasdaq 100 s'est affaissé de 2,02%, alors que le Dow Jones a fait de la résistance avec un très léger repli de seulement 0,09%.

Les données sur l'inflation américaine dévoilées hier, supérieures aux prévisions, font craindre un durcissement de la politique monétaire américaine outre-Atlantique au cours des prochains mois.

Du côté du marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans, de la France, l'Allemagne et les Etats-Unis est en légère baisse.

En parallèle, les cours du pétrole sont également en ordre dispersé. A New York, le WTI grappille 0,22%, à 94,96 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,86%, à 104 dollars.

En ce qui concerne la macro-économie, comme prévu, l'inflation s'est affaissée de 0,3% le mois dernier en France, portant la hausse en rythme annuel à 3,1%, soit 0,1 point de plus que prévu.

Cet après-midi, les investisseurs prendront connaissance des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis (14h30), ainsi que de l'indice des prix à la production de septembre (14h30) ou encore des ventes au détail (toujours à 14h30).

En attendant, sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,28%) et se négocie contre 1,1226 dollar.

Du côté des valeurs, au sein du CAC 40, les défensives se retrouvent dans le haut du palmarès à l'image de Carrefour qui avance de 2,23%, ou encore Orange qui grimpe de 2,14%.

A l'inverse, dans le rouge, les technologiques ou les valeurs liées à l'IA reculent fortement. STMicroelectronics abandonne 6,41%, Legrand perd 3,80% et Schneider Electric cède 3,39%, pénalisées par les craintes qui entourent les financements des infrastructures IA.

En repli également, Stellantis cède 0,78%, Deutsche Bank a maintenu sa recommandation à conserver sur le titre, mais a abaissé sa cible de cours de 5,50 à 4,50 euros.

Ailleurs en Europe, Ericsson flambe de 9,45%, le groupe suédois a publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, portés par la vigueur de son activité dans les réseaux de télécommunications.

En revanche, les valeurs technologiques subissent de lourds dégagements à l'image d'ASM International qui chute de 8,39% ou encore Infineon Technologies qui trébuche de 7,52%.